Conflicto entre Israel y Yihad Islámica, ¿una tregua frágil en la Franja de Gaza?

Los analistas nos advirtieron desde hace meses que el conflicto entre Israel y la Yihad Islámica podía escalarse en cualquier momento. “Si me preguntas si habrá otra guerra, la respuesta es más que contundente”, le dijo a este diario en mayo Gabriel Ben-Tasgal, periodista y especialista en Oriente Medio. Tres meses después, 46 personas, entre ellas 16 niños, murieron en Gaza y 360 resultaron heridas luego de un intercambio de bombardeos entre Israel y los militantes de la Yihad Islámica Palestina, todo esto en cuestión de tres días. El viernes 5 de agosto se acordó un alto el fuego, pero nuevamente Ben-Tasgal dice que el conflicto está lejos de acabarse.

“Esto es una tregua con un grupo menor, pero es probable que en la próxima ronda tengamos un enfrentamiento mucho más fuerte entre Israel y Hamás, la milicia más grande de Gaza (que esta vez se mantuvo al margen del conflicto)”, comentó el analista, quien agregó que aunque los enfrentamientos debilitaron la jerarquía militar de la Yihad Islámica, “no hay que olvidar que si Israel debilita a este movimiento, eso favorece la posición de Hamás como monopolio de la fuerza; entre ambos grupos hay una competencia por el poder en Palestina”.

Los enfrentamientos no solo golpearon el brazo militar de la Yihad Islámica, un grupo armado respaldado por Irán, que perdió a 12 de sus miembros –entre los que se encuentran los principales jefes, Taysir al Jabari y Jaled Mansur–, sino que también agudizó la precariedad con la que los palestinos viven desde hace años. “No queremos una guerra cada seis meses”, le dijo a la Afp Suhail al Bauab, una gazatí de 56 años. Las escenas, descritas por periodistas del Washington Post son devastadoras.

En ese contexto, la caída de la electricidad amenazó con cerrar hospitales, un asunto con el que organizaciones humanitarias están lidiando desde hace tiempo en un escenario donde la entrada y la salida de estos territorios es sumamente complicada por el contexto religioso y político.

“El conflicto palestino es mucho más que Gaza y sí, los bombardeos son frecuentes, pero también hay otras formas de violencias indirectas que han sido crónicas, y lo vemos en nuestra consulta: hay traumas físicos y emocionales de hace años. Y no necesariamente hay que hablar de amputaciones, la gente puede tener hipertensión y no han tenido medicamentos adecuados porque no pueden salir”, le comentó a este diario Alejandrina Camargo, referente médica de proyecto de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Hamás, Israel y EE. UU., ¿los victoriosos?

El ejército israelí cuestiona el relato de Gaza, según datos del Washington Post, y asegura que la mayoría de los civiles asesinados fueron alcanzados por cohetes de la Yihad Islámica que fallaron y cayeron en la franja. El conflicto arrancó el viernes, cuando Israel lanzó ataques aéreos para frustrar un ataque desde Gaza.

“El traje de Benjamin Netanyahu era un traje grande, era un líder con conocimiento en conflictos armados. Aparece Yair Lapid como primer ministro momentáneo y no tiene ninguna experiencia militar. Sin embargo, la forma en que ejecutaron esta batalla refuerza esa experiencia que está buscando Lapid para poder competir con Netanyahu en las próximas elecciones”, comentó Ben-Tasgal, quien dice que, a la larga, “Lapid quedó como un político que actúa de manera responsable y que no se metió en una aventura ilógica”.

Miri Eisin, exoficial de inteligencia del ejército israelí, hizo un comentario por la misma línea. “El mayor éxito fue una victoria estratégica: hicimos lo que queríamos y terminamos cuando quisimos. Pudimos definir un comienzo, un medio y un final”, comentó el exoficial, según datos del Post. Además de los ataques, Israel detuvo a unos 40 miembros de la Yihad Islámica en los últimos días en Cisjordania ocupada.

La respuesta de Lapid también fue bien recibida por EE. UU.: “Felicito al primer ministro Yair Lapid y al firme liderazgo de su gobierno durante la crisis. Mi apoyo a la seguridad de Israel es de larga data e inquebrantable, incluido su derecho a defenderse de los ataques”, comentó el presidente Biden el domingo, y mencionó un asunto clave: la Cúpula de Hierro de Israel. “EE. UU. se enorgullece de nuestro apoyo a ese mecanismo, que interceptó cientos de cohetes y salvó innumerables vidas”, agregó el mandatario.

Ben-Tasgal dice que no hay que dejar de lado este último tema: “La Cúpula de Hierro bajó en el aire 97 % de los cohetes que dispararon desde la Franja de Gaza y que iban de camino a casas israelíes (...) Esa es la gran noticia, hicieron mejorías en este mecanismo que empezó derribando en un 82 %”, comentó el analista. “¿Saben la influencia que esto tiene para los ejércitos de varios países del mundo que utilizan Cúpula de Hierro? Incluso Ucrania dice que necesita este mecanismo. ¡Y eso que todavía no empiezan a usar el rayo láser para derribar cohetes en el aire!”, agregó.

También hay que hablar de Hamás. “El que sale triunfante, victorioso y sonriente es este grupo militante palestino”, dice el analista. Esto porque Hamás se convirtió en una especie de intermediario para lograr un cese al fuego a través de Egipto. “Israel habló con Hamás indirectamente, para que Hamás contuviese, de alguna manera, militarmente a la Yihad Islámica”, agregó. Pero eso no quita que un enfrentamiento sea más que evidente.

¿Por qué podría estallar otra escalada con Hamás?

Neri Zilber, periodista de New Lines Magazine, escribió en ese medio que las tensiones en Jerusalén, los disturbios en Cisjordania, Hamás exigiendo más concesiones económicas o simplemente un pequeño grupo como la Yihad Islámica tomando el asunto en sus propias manos, podrían conducir a otra escalada entre Israel y Gaza. “Es una señal de que nadie tiene mejores ideas. En ausencia de un entendimiento más profundo y a largo plazo entre las dos partes, este baile precario será suficiente para impulsar otra conflagración, hasta la próxima ronda”, sostuvo Zilber.

Ben-Tasgal ya nos había comentado que el asunto es más complicado por un elemento clave en el conflicto: la religión. “Nos dicen que los conflictos siempre son materialistas; por agua, por petróleo, por tierra, pero esto es una visión alejada de medio oriente. Cuando un radical islámico está por acuchillar a un judío o a un cristiano, por ejemplo, no grita ‘agua, tierra’, como a veces piensan en Suramérica. Grita ‘¡Allahu akbar!’ (Dios es grande)”, comentó el analista en mayo.