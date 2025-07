Corea del Norte, lista para apoyar de manera “total” a Rusia en guerra con Ucrania

El canciller ruso, Sergey Lavrov, saluda al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un (izquierda). Foto: EFE - KCNA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ofreció a Moscú su apoyo total en la guerra de Ucrania durante su encuentro con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó este domingo la agencia estatal KCNA.

La visita oficial de Lavrov es el más reciente de una serie de encuentros de alto nivel con funcionarios de alto rango de Moscú, que reflejan la profundización de las relaciones bilaterales en plena invasión de Ucrania.

Corea del Norte ha suministrado armas y miles de tropas para respaldar la ofensiva rusa, en especial en la región de Kursk, para expulsar a las fuerzas ucranianas.

Kim y Lavrov se reunieron el sábado en “una atmósfera llena de la confianza de una cálida camaradería”, dijo la agencia estatal norcoreana KCNA.

Lavrov publicó un video en Telegram, en el que se le ve abrazando a Kim.

El encuentro tuvo lugar en Wonsan, una ciudad en la costa oriental del país, donde acaba de abrirse un enorme complejo turístico que busca atraer especialmente a visitantes rusos.

Lavrov afirmó que este proyecto auspiciado por Kim era “una buena atracción turística”. “Esperamos que no sea popular solamente entre los ciudadanos locales, sino también entre los rusos”, aseguró.

Kim le dijo al canciller Lavrov que Corea del Norte está “lista para apoyar y alentar de forma incondicional todas las medidas adoptadas por el liderazgo ruso para abordar de raíz la crisis ucraniana”, reportó KCNA.

El líder norcoreano también expresó su “firme convencimiento de que el ejército y el pueblo ruso seguramente obtendrían la victoria, cumpliendo con la sagrada causa de la dignidad y los intereses esenciales del país”.

Los dos hombres también discutieron “asuntos importantes para aplicar fielmente los acuerdos alcanzados en las históricas conversaciones de la cumbre RDPC-Rusia de junio de 2024”, dijo KCNA, usando las siglas del nombre oficial de Corea del Norte.

En los últimos años, ambos países han reforzado su cooperación militar. Firmaron un acuerdo de defensa mutua durante una visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Corea del Norte el año pasado.

De acuerdo con la agencia TASS, Lavrov dijo que el presidente Putin “espera que se mantengan contactos directos en un futuro muy próximo”.

Este mismo medio señaló en Telegram que el canciller marchó el domingo de Pyongyang en dirección a Pekín, donde participará en una reunión ministerial de la Organización de Cooperación de Shanghái.

“Heroicos” soldados norcoreanos

En su visita, Lavrov también se reunió con su par Choe Son Hui, a quien agradeció la labor de los “heroicos” soldados norcoreanos que ayudaron al ejército ruso a expulsar a las tropas ucranianas de la región fronteriza de Kursk, donde incursionaron en agosto de 2024.

Moscú dijo que había expulsado a las tropas ucranianas de la zona en abril, y había dado las gracias entonces a las fuerzas norcoreanas, reconociendo así por primera vez su implicación directa en el conflicto.

La agencia KCNA aseguró el domingo que las relaciones bilaterales entre ambos países se estaban convirtiendo en una “alianza invencible”.

En el encuentro entre cancilleres, Lavrov “expresó su firme apoyo a la RDPC” y Choe mostró “su plena simpatía y apoyo para todas las medidas tomadas por los rusos para eliminar la raíz del conflicto ucraniano”.

Consultado sobre la posibilidad de que las tropas norcoreanas se desplieguen en otras partes de la línea del frente, Lavrov respondió que corresponde a Pyongyang decidirlo.

“Partimos del principio de que la propia RDPC determina las formas en que aplicamos nuestro acuerdo de asociación estratégica”, dijo el ministro, según la agencia TASS.

Este viaje del diplomático ruso se produce mes y medio después de que el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, visitara Pyongyang.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com