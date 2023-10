Corte Penal Internacional tiene investigaciones abiertas por guerra en Israel

Una columna de humo desde la parte norte de la Franja de Gaza como resultado de un ataque aéreo israelí, en un lugar no revelado cerca de la frontera con Gaza. Imagen de referencia. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Ahmad Khan, visitó el paso fronterizo de Rafah, que comunica la Franja de Gaza con Egipto este domingo.

Luego de su visita, el fiscal afirmó que hay investigaciones activas por crímenes cometidos tanto en la incursión contra Israel del 7 de octubre (perpetrada por Hamás), como por la respuesta militar de las fuerzas israelíes en Gaza y en Cisjordania.

📝 Sugerimos: Irán advierte que la ofensiva de Israel “podría empujar” otras partes a atacar

En su discurso, Khan también reafirmó que la CPI tiene “jurisdicción” para investigar “los crímenes cometidos por los nacionales de las partes implicadas” en el conflicto que deja 8.005 muertos palestinos por los bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad gazatí, y otros 1.400 fallecidos israelíes por el ataque de Hamás.

“Niños, mujeres, hombres, ancianos no pueden ser sacados de sus casas y ser tomados como rehenes por ninguna razón cuando este tipo de actos tienen lugar. No pueden no tener una investigación y no pueden no tener castigo porque este tipo de crímenes que hemos estado viendo todos, lo que vimos el 7 de octubre, son serias violaciones del derecho internacional humanitario”, relató en su intervención.

Así, el fiscal general del CPI no solo se refirió a los ataques que lanzó el grupo islamista Hamás en territorio israelí, sino también a la intervención de Israel en la Franja de Gaza.

“Israel no solo tiene obligaciones morales, sino también legales que debe cumplir”, afirmó.

En esta línea, remarcó que el Estado judío “tiene que demostrar la aplicación apropiada del principio de proporcionalidad” en su respuesta al ataque de Hamás.

📌Le puede interesar: Alerta en Cisjordania por palestinos desplazados de aldeas por colonos israelíes

Además, añadió que los ataques del grupo islamista “son actos repugnantes, son los actos más anti islámicos”, ya que atentan contra la población civil.

El fiscal aseguró que “estamos mirando de forma independiente la situación en Palestina. Estamos mirando eventos en Israel. Necesitamos cooperación. Necesitamos asistencia. Pero vamos a tener la determinación, resistencia y profesionalismo para asegurarnos de separar las acusaciones de los hechos”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.