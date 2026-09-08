Crece furia contra Netanyahu en Israel por ignorar advertencia del ataque de Hamás en 2023

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro del Patrimonio Atarot. Foto: EFE - ABIR SULTAN

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Varios líderes de la oposición israelí calificaron este martes de inapto al primer ministro Benjamin Netanyahu, tras hacerse público que Emiratos Árabes Unidos lo avisó del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El diario Haaretz revela, en un adelanto de un libro escrito por dos de sus periodistas, que el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, habló directamente con Netanyahu unos diez días antes del ataque de Hamás desde Gaza y le advirtió de que el movimiento estaba preparando una gran operación.

El diario sostiene que el dirigente israelí, en campaña para las elecciones legislativas de este 27 de octubre, “no hizo nada”.

Consultada al respecto, la oficina del primer ministro dijo que las afirmaciones de Haaretz son “puras mentiras”, y negó que Netanyahu hablara en aquel momento con el presidente de Emiratos.

A la luz de las revelaciones, Gadi Eisenkot, un ex alto mando militar que ahora es uno de los grandes rivales de Netanyahu, acusó al longevo líder de evadir responsabilidades y recurrir a excusas “patéticas”, como decir que no lo levantaron lo suficientemente temprano la mañana del ataque.

“Netanyahu recibió decenas de avisos antes del 7 de octubre, y los ignoró todos. Es inapto”, escribió Eisenkot en su cuenta de X.

Naftali Bennett, exjefe de gobierno y también candidato, dijo que Netanyahu “tiene una responsabilidad personal y directa” por los 1.221 muertos de aquella jornada, la más sangrienta en la historia del Estado de Israel.

“Netanyahu no puede seguir en su posición ni un minuto más”, apostilló Bennett.

A las críticas se sumó el líder del partido Los Demócratas, Yair Golan, con un virulento mensaje en redes sociales. “Netanyahu, has puesto en peligro a Israel, nos has llevado a la catástrofe (...) Se acabaron los cuentos del tipo ‘nadie me despertó’. Lo sabías, lo ignoraste, fracasaste, eres responsable”.

Haaretz indica que el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinuar, luego asesinado por Israel, había avisado a un cargo palestino de que sus hombres estaban preparando “una tremenda operación”, que sería como un “terremoto”.

Dicho responsable palestino transmitió el mensaje a un asesor emiratí, que a su vez lo puso en conocimiento del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Este decidió entonces llamar directamente a Netanyahu y ponerlo al corriente, según Haaretz.

El diario, que cita en su mayoría a fuentes anónimas, dice que Netanyahu respondió con calma al aviso.

Además de masacrar a civiles, policías y militares, los milicianos de Hamás secuestraron el 7 de octubre de 2023 a 251 personas en suelo israelí, que se llevaron luego a Gaza. Entre ellos había 44 personas ya muertas.

La masiva respuesta israelí ha convertido en ruinas la mayor parte de la Franja, causado una gigantesca crisis humanitaria y matado a 73.658 personas, en su mayoría civiles, según el ministerio de Salud de Gaza.

El organismo está bajo autoridad de Hamás y sus cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

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