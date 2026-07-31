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Crisis migratoria en Ceuta, en fotos: 48.300 personas ya regresaron a Marruecos

Unas 50.000 personas ingresaron de forma irregular a España, desatando una de las mayores crisis migratorias en Ceuta, uno de los pocos territorios de la Unión Europea en África. Se estima que más de 48.000 han regresado de forma voluntaria a Marruecos y que al menos 57 han fallecido.

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Redacción Mundo
31 de julio de 2026 - 04:54 p. m.
Agentes de la Guardia Civil de España vigilan la zona mientras migrantes intentan llegar nadando a través de las aguas cercanas a la frontera con Marruecos.
Foto: AFP - Jorge Guerrero - Agencia AFP

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Por Redacción Mundo

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ELIZABETH MORALES(23598)Hace 49 minutos
Poco se habla de esta crisis migratoria, quiero decir los grandes medios de comunicacion. El mediterraneo es llamado el cementerio azul, es a donde vienen a morir los migrantes de africa Subsariana. La gente huye de la sequia, de la guerra, de todos los males que afectan el africa. Y Quieren entrar por Ceuta porque en estos momentos, es muy facil entrar a Europa por España. Ya la escritora Laura Restrepo lo dijo: ese es el futuro de la humanidad, solo se pueden salvar las elites.
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