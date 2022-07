¿Cuándo deberíamos tomarnos en serio los movimientos separatistas?

Texas y California son algunos de los estados que quieren ser independientes. / Getty Images Foto: jayk7

Cada vez es más común escuchar antes de unas elecciones pensamientos de este tipo: “Si esa persona gana la presidencia, me voy del país”. Cuando llega la hora y ese hipotético escenario se cumple, los inconformistas reunidos en un lugar en específico salen con otra propuesta diferente: su capricho ya no consiste en irse, sino quedarse y separarse del territorio nacional y del gobierno central que les disgusta.

No tenemos que ir muy lejos para ver un ejemplo de esto. Tras la victoria de Gustavo Petro en las últimas presidenciales en Colombia, una pequeña movilización en Medellín pidió la separación de Antioquia y su conformación como Estado. Esta iniciativa fue tomada con burla en otros departamentos del país, en donde la gente se animó a lanzar propuestas de cómo sería la moneda local antioqueña: el MOR o el OME. Pero entre las bromas que surgieron tras este episodio, un usuario en redes advirtió que no era la primera vez que esto ocurría, y que era la semilla de un movimiento separatista, por lo que no debía banalizarse. Es correcto: no es la primera vez que esto se ve, ni en el país ni en el continente.