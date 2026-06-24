De la Espriella habla con el canciller de Israel y promete fortalecer la relación bilateral

Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

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El canciller israelí, Gideon Saar, anunció que sostuvo una llamada con el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, en la que lo felicitó “por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidades para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos”.

Saar describió a De la Espriella como “un verdadero amigo del pueblo judío y de Israel”. También confirmó que, desde campaña, se habían comprometido a que, de llegar a la presidencia, trabajarían ambos estados para hacer que la “alianza” de Colombia e Israel sea “más fuerte que nunca”.

“También enfatizamos nuestro firme deseo de fortalecer esta alianza en beneficio de ambos pueblos. Lo haremos juntos —Colombia e Israel— ¡y a lo grande!“, cerró el diplomático. El presidente electo respondió a Saar reafirmando los anuncios en X y complementando que ”Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme".

Desde el 2 de mayo de 2024 Colombia rompió relaciones con el estado de Israel con motivo de la oposición del presidente Gustavo Petro al despliegue israelí en la Franja de Gaza, que ha sido catalogado en dos ocasiones por comisiones de Naciones Unidas como un genocidio.

La última, ocurrida esta misma semana, por ejecutar “deliberadamente” ataques contra menores palestinos. Desde entonces ambos países cuentan con la mínima representación diplomática en cada territorio.

En campaña, De la Espriella insinuó replicar las acciones de Donald Trump y trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv, capital de Israel, a Jerusalén, epicentro del conflicto palestino.

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