Publicidad

Home

Mundo
Más Países

De la Espriella habla con el canciller de Israel y promete fortalecer la relación bilateral

Gideon Saar confirmó una conversación con Abelardo de la Espriella y aseguró que ambos gobiernos buscarán reforzar las relaciones entre Colombia e Israel.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
24 de junio de 2026 - 04:20 p. m.
Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar
Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar
Foto: EFE - MARTIN DIVISEK
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El canciller israelí, Gideon Saar, anunció que sostuvo una llamada con el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, en la que lo felicitó “por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidades para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos”.

Saar describió a De la Espriella como “un verdadero amigo del pueblo judío y de Israel”. También confirmó que, desde campaña, se habían comprometido a que, de llegar a la presidencia, trabajarían ambos estados para hacer que la “alianza” de Colombia e Israel sea “más fuerte que nunca”.

“También enfatizamos nuestro firme deseo de fortalecer esta alianza en beneficio de ambos pueblos. Lo haremos juntos —Colombia e Israel— ¡y a lo grande!“, cerró el diplomático. El presidente electo respondió a Saar reafirmando los anuncios en X y complementando que ”Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme".

Desde el 2 de mayo de 2024 Colombia rompió relaciones con el estado de Israel con motivo de la oposición del presidente Gustavo Petro al despliegue israelí en la Franja de Gaza, que ha sido catalogado en dos ocasiones por comisiones de Naciones Unidas como un genocidio.

La última, ocurrida esta misma semana, por ejecutar “deliberadamente” ataques contra menores palestinos. Desde entonces ambos países cuentan con la mínima representación diplomática en cada territorio.

En campaña, De la Espriella insinuó replicar las acciones de Donald Trump y trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv, capital de Israel, a Jerusalén, epicentro del conflicto palestino.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Israe

Israel

Colombia

gideon Saar

Benjamin netanyahu

Abelardo de la espriella

 

baltasar(622)Hace 15 minutos
Nada extraño que Abelardo "El Destripador' ,reanude relaciones con Netanyahu "El Genocida".Este aboganster ya había manifestado públicamente su admiración con el genocida de Netanyahu y sus eficaces acciones contra los niños,ancianos y mujeres palestinos,las cuales pondrá en práctica contra los terroristas seguidores de Petro y Cepeda.
baltasar(622)Hace 15 minutos
Nada extraño que Abelardo "El Destripador' ,reanude relaciones con Netanyahu "El Genocida".Este aboganster ya había manifestado públicamente su admiración con el genocida de Netanyahu y sus eficaces acciones contra los niños,ancianos y mujeres palestinos,las cuales pondrá en práctica contra los terroristas seguidores de Petro y Cepeda.
baltasar(622)Hace 15 minutos
Nada extraño que Abelardo "El Destripador' ,reanude relaciones con Netanyahu "El Genocida".Este aboganster ya había manifestado públicamente su admiración con el genocida de Netanyahu y sus eficaces acciones contra los niños,ancianos y mujeres palestinos,las cuales pondrá en práctica contra los terroristas seguidores de Petro y Cepeda.
baltasar(622)Hace 15 minutos
Nada extraño que Abelardo "El Destripador' ,reanude relaciones con Netanyahu "El Genocida".Este aboganster ya había manifestado públicamente su admiración con el genocida de Netanyahu y sus eficaces acciones contra los niños,ancianos y mujeres palestinos,las cuales pondrá en práctica contra los terroristas seguidores de Petro y Cepeda.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 59 minutos
El fascista gritón en su "jaula de hierro" y el genocida. Unidos por siempre
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.