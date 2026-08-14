De la Espriella reafirma lazos con EE. UU. e Israel por medio de los Altos del Golán y Gaza

Vista de la localidad de Majdal Shams, en los Altos del Golán, ocupados por Israel. Foto: EFE - Núria Garrido

Colombia, vulnerable por el sismo de magnitud 7,4, necesita solidaridad internacional, y una de las primeras movidas del presidente Abelardo De la Espriella dejó al país expuesto a las críticas de varios. Los reparos se escucharon desde La Liga Árabe, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Siria, luego de que se conociera que, por decisión del nuevo gobierno, el Estado colombiano reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio que está bajo ocupación. Los reparos también se escucharon desde dentro del territorio...