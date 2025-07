Denuncian más de 100 palestinos asesinados este fin de semana buscando comida

Las mujeres lloran durante el funeral de las víctimas asesinadas el día anterior por el bombardeo israelí en el Complejo Médico Nasser en Khan Yunis. Foto: AFP - -

La Defensa Civil de la Franja de Gaza afirmó el domingo que 73 palestinos murieron y decenas resultaron heridos por “disparos israelíes” cerca de centros de distribución de ayuda humanitaria en el norte y el suroeste del territorio palestino devastado por la guerra.

El portavoz de esta organización de primeros auxilios, Mahmoud Bassal, declaró a AFP que 67 personas murieron como resultado de “disparos de la ocupación (Israel, NDLR) dirigidos a personas que esperaban la ayuda en la zona de Zikim, al noroeste de la ciudad de Gaza”.

En el sur, esta organización registró otras seis personas muertas el domingo por las fuerzas israelíes cerca de un centro de distribución de ayuda al noroeste de Rafah. Estas muertes se suman a las de que 39 personas murieron y más de 100 heridos en circunstancias similares el sábado.

El Programa Alimentario Mundial (PAM) declaró que una de sus caravanas de 25 camiones que transportaban ayuda alimentaria entró el domingo por la mañana al norte de la Franja de Gaza y “vio inmensas multitudes de civiles hambrientos que recibían disparos”.

Al ser consultado por AFP, el ejército israelí se refirió a “disparos de alerta para evitar una amenaza inmediata que pesaba sobre él”, frente a una congregación de “miles” de personas. El ejército desmintió el balance de la Defensa civil.

“Había miles de personas reunidas, todas buscando harina”, cuenta Qassem Abou Khater, quien acudió al punto de distribución en cuanto se enteró.

“Los tanques dispararon al azar contra nosotros, y los francotiradores de la ocupación abrieron fuego como si estuvieran cazando animales salvajes en un bosque”, describió.

Este hombre de 36 años es natural de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y fue desplazado por los combates junto con su familia. Ahora vive al oeste de la ciudad de Gaza.

Asegura haber visto morir a “decenas de personas”.

“Nos preguntamos: ¿debo volver con un herido para salvarlo, o con un saco de harina para salvar a mi familia y a mis hijos? Dios mío, a qué nos han reducido”, se lamentó.

Los “niños mueren y gritan para poder comer

Debido a las restricciones impuestas a los medios por Israel, que asedia a Gaza, y las dificultades de aceso al terreno, la AFP no está en condiciones de verificar de manera independiente los balances y afirmaciones de las diferentes partes.

La Defensa civil dijo que constató un aumento del número de muertes de bebés causadas por “hambre y desnutrición severa”, y señaló al menos tres muertes de niños en la semana pasada.

“Nuestros niños mueren y gritan para poder comer. Se duermen hambreados”, señaló Ziad Mousleh, padre de familia de 45 años.

El papa León XIV condenó el domingo la “barbarie” de la guerra en Gaza y pidió el fin del “uso indiscriminado de la fuerza” al final de la oración del Ángelus.

