Desexotizar a Irán: claves para entender al país en guerra

Un hombre realiza este sábado una llamada por teléfono en el Hospital Gandhi de Teherán que resultó dañado en un ataque de Estados Unidos e Israel el 1 de marzo. Foto: EFE - Jaime León

Se suele errar al pensar en Irán como una nación árabe. ¿Qué más errores de análisis uno comete cuando se ignora que estamos hablando de una nación con un pasado persa?

Se identifica Oriente Medio o Asia Occidental con el mundo árabe. Y esa es una equivocación, porque es una zona plenamente compleja en términos religiosos, étnicos y lingüísticos. Lo primero que habría que decir es que las raíces de Irán están en la Persia antigua, y eso es importante, entre otras cosas, porque desde ahí ya hay una tensión con Occidente. Las raíces más antiguas de lo que hoy es Irán están en el Imperio persa y el Imperio aqueménida: el de Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. De ahí viene una primera confrontación con Occidente,...