Desexotizar a Irán: claves para entender al país en guerra

Tras una semana del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, el país persa vuelve a ocupar el centro del debate internacional. Para entender sus raíces, Carlos Ramírez, profesor de la Universidad de los Andes y especialista en esa nación, repasa en esta entrevista los procesos que llevaron a la Revolución de 1979 y las claves para interpretar el papel que hoy cumple Teherán en la región.

Hugo Santiago Caro
08 de marzo de 2026 - 03:23 p. m.
Un hombre realiza este sábado una llamada por teléfono en el Hospital Gandhi de Teherán que resultó dañado en un ataque de Estados Unidos e Israel el 1 de marzo.
Foto: EFE - Jaime León

Se suele errar al pensar en Irán como una nación árabe. ¿Qué más errores de análisis uno comete cuando se ignora que estamos hablando de una nación con un pasado persa?

Se identifica Oriente Medio o Asia Occidental con el mundo árabe. Y esa es una equivocación, porque es una zona plenamente compleja en términos religiosos, étnicos y lingüísticos. Lo primero que habría que decir es que las raíces de Irán están en la Persia antigua, y eso es importante, entre otras cosas, porque desde ahí ya hay una tensión con Occidente. Las raíces más antiguas de lo que hoy es Irán están en el Imperio persa y el Imperio aqueménida: el de Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. De ahí viene una primera confrontación con Occidente,...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
