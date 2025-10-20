Desmantelar al Opus Dei como lo conocemos, el primer gran movimiento de León XIV

El Papa León XIV asiste al Jubileo de los Roma, Sinti y Viajeros en el Aula Pablo VI del Vaticano Foto: EFE - MASSIMO PERCOSSI

Una de las grandes preguntas que surgieron tras la elección del papa León XIV, en mayo, era qué tanto del papado anterior iba a seguir implementando ahora como máxima autoridad de la Iglesia católica. Pues bien, cinco meses después, parece que ha llegado el primer indicio para comenzar a dar respuesta.

Según se ha conocido gracias a filtraciones de medios vaticanistas, León dio continuidad al proceso de reforma que inició Francisco sobre el Opus Dei, una de las congregaciones religiosas más poderosas y controvertidas, con casi 100 años de...