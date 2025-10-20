Logo El Espectador
Desmantelar al Opus Dei como lo conocemos, el primer gran movimiento de León XIV

A menos de un año de su elección, León XIV asume la herencia más delicada del pontificado anterior: redefinir el papel del Opus Dei. Lo que comenzó como una corrección administrativa podría terminar reconfigurando uno de los movimientos más poderosos del siglo XX.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
20 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
El Papa León XIV asiste al Jubileo de los Roma, Sinti y Viajeros en el Aula Pablo VI del Vaticano
El Papa León XIV asiste al Jubileo de los Roma, Sinti y Viajeros en el Aula Pablo VI del Vaticano
Foto: EFE - MASSIMO PERCOSSI

Una de las grandes preguntas que surgieron tras la elección del papa León XIV, en mayo, era qué tanto del papado anterior iba a seguir implementando ahora como máxima autoridad de la Iglesia católica. Pues bien, cinco meses después, parece que ha llegado el primer indicio para comenzar a dar respuesta.

Según se ha conocido gracias a filtraciones de medios vaticanistas, León dio continuidad al proceso de reforma que inició Francisco sobre el Opus Dei, una de las congregaciones religiosas más poderosas y controvertidas, con casi 100 años de...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Que secta odiosa y peligrosa. Anacrónica y arribista. Pueden desvalijarla y arrojarla a la candela.
