Crisis en la Cruz Roja en todo el mundo: habrá cerca de 3.000 despidos para 2026

Integrantes de la Cruz roja ayudando a un migrante deportado en Venezuela. Foto: EFE - Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció el viernes que recortará su presupuesto para 2026 en un 17% y que suprimirá el equivalente a 2.900 empleos a tiempo completo por la caída de las donaciones.

“El CICR continúa comprometido con trabajar en la línea de frente del conflicto, donde pocos otros pueden operar”, afirmó su presidenta, Mirjana Spoljaric, en un comunicado.

Pero “la realidad financiera nos está forzando a tomar decisiones difíciles para garantizar que podamos continuar aportando una asistencia humanitaria crucial a quienes más lo necesitan”, agregó.

La Asamblea del CICR, el máximo órgano de gobernanza de la organización, compuesto exclusivamente por representantes suizos, aprobó este viernes el presupuesto de 2026, un 17% menor al de hace un año, de 1.800 millones de francos suizos (unos 1.900 millones de euros, 2.230 millones de dólares).

La reducción del presupuesto del CICR se traduce también en una reducción del personal equivalente a unos 2.900 puestos a tiempo completo. La organización tiene más de 18.000 colaboradores en todo el mundo.

Las medidas se tomaron en respuesta a una menor contribución de los donantes para ayuda humanitaria, a pesar de que el número de conflictos en todo el mundo va en aumento, señaló el CICR.

“Mientras que los presupuestos de defensa están en fuerte aumento, los Estados también deben dedicar más esfuerzos y recursos a la prevención de conflictos, al respeto de las reglas de la guerra y a la ayuda humanitaria”, subrayó Spoljaric.

“No hacerlo podría acarrear aún más sufrimiento”, advirtió.

La organización se declaró decidida a proteger y ayudar a las personas afectadas por conflictos armados. Para hacerlo, prevé tomar medidas que “mejoren su eficacia, racionalicen sus operaciones y diversifiquen su base de donantes”.

Según su página web, los principales donantes del CICR son los gobiernos, cuyas contribuciones cubrieron, de media, el 82% de sus presupuestos en los últimos cinco años.

nl/ad/yad/dbh/jvb/dbh

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com