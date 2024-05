Detalles de la reunión Xi Jinping-Putin: ¿qué dijeron de Ucrania y Palestina?

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, se estrechan la mano en una reunión en el Gran Salón del Pueblo de Beijing. Foto: EFE - SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREML

La quietud que caracteriza a la explanada frente al Gran Salón del Pueblo, en Beijing, fue turbada este jueves 16 de mayo por la fuerte presencia de cuerpos militares y de seguridad que se apostaron allí desde la madrugada.

Pasadas las 4:00 a.m., hora local, iniciaron los formalismos, los saludos y las venias en la sede del Gobierno chino, pues Vladimir Putin -quien por estos días estrena su quinto mandato al frente de la Federación Rusa- sostendría una cita con su homólogo chino, Xi Jinping.

Ellos, los máximos líderes de dos naciones con profundos lazos en el ajedrez geopolítico y comercial, tuvieron una reunión a puerta cerrada en la cual discutieron las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza, el comercio binacional y el rol de la ONU. Esos fueron temas recurrentes.

“La mentalidad de la Guerra Fría sigue existiendo, y el unilateralismo, el hegemonismo, la confrontación de bloques y la política de poder amenazan la paz mundial y la seguridad de todos los países”, se dijo durante el encuentro. Le contamos los platos fuertes de la reunión entre ambos mandatarios.

Sobre Palestina y Ucrania

Durante la reunión de este jueves, los mandatarios hicieron hincapié en que la asociación estratégica China-Rusia alcanzó una “nueva era”. Precisamente, los dos presidentes coincidieron en que es “urgente” resolver el conflicto palestino-israelí. “Ambas partes mantendrán los principios de no alianza, no confrontación y no ataque a terceros”, señalaron portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en la rueda de prensa tras la cita entre Xi y Putin.

Los mandatarios, asimismo, refrendaron su apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reiteraron la necesidad de salvaguardar el sistema internacional centrado en este bloque, compuesto por 195 países, en el cual, a través de la Asamblea General, se apoyó el ingreso pleno de Palestina, tras la sesión del 10 de mayo y una votación de 143 Estados. Sin embargo, esa decisión le compete al Consejo de Seguridad.

“Las resoluciones de la ONU deben aplicarse con seriedad y la cuestión de Palestina debe resolverse sobre la base de la solución de los dos Estados”, se dijo durante la rueda de prensa. Sobre la guerra en Ucrania, las partes insistieron en que una “solución política” es el camino correcto para avanzar en la crisis.

A través de un documento publicado este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la posición del país asiático se basa en el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, así como “el respeto a la soberanía” y la construcción de una “nueva arquitectura de seguridad”, equilibrada y sostenible. “China espera que la paz y la estabilidad vuelvan pronto al continente europeo”, agregaron los portavoces chinos.

El comercio China-Rusia

La declaración conjunta también señaló que Rusia y China siempre prestarán apoyo a los “intereses esenciales de la otra parte”. En marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, señaló que “el gas natural ruso abastece a numerosos hogares chinos y los automóviles fabricados en China circulan por las carreteras rusas”, como una forma de resumir la dependencia entre las dos naciones.

Precisamente, desde 2023, China se convirtió en el principal socio comercial de Rusia. Solo el año pasado, el comercio bilateral superó los US$ 240.000 millones, una cifra 2,7 veces mayor al balance de hace una década.

Este jueves, China y Rusia se comprometieron a introducir mejoras estructurales en materia comercial y consolidar el buen momento por el que pasa el intercambio binacional, dos propósitos que pasarán por “liberar el potencial de cooperación en áreas fronterizas (…), intensificar la cooperación en puertos, transporte y logística”. Finalmente, las partes reiteraron que ayudarán a mantener estables las cadenas industriales y de suministro globales.

Putin dijo que el mecanismo de cooperación entre los gobiernos de Rusia y China está funcionando bien, y que la cooperación entre los dos países en los campos de la economía y el comercio, la agricultura, la industria, la energía y la conectividad se ha desarrollado de manera constante.

La visita del nacido en San Petersburgo en China durará hasta el viernes 17 de mayo.

El telón de fondo

No es casualidad que Vladimir Putin viaje por segunda vez al gigante asiático en un lapso de siete meses, ni tampoco que el encuentro con Xi Jinping se dé en un contexto en el que China se consolida como principal socio comercial de Rusia. Asimismo, tampoco pasaron desapercibidas las constantes menciones a los conflictos en Gaza y en Ucrania de los últimos meses por parte de ambos líderes y sus portavoces.

Este jueves, ambos mandatarios pasaron revista a lo conseguido a lo largo de 75 años de relaciones diplomáticas, las cuales -según se anunció- se harán más y más profundas.

Al término de la reunión, el binomio Xi-Putin posó junto a una declaración conjunta, que, básicamente, anuncia una “nueva era” en la que se profundizará la asociación estratégica de ambas naciones. Además, los líderes firmaron diferentes documentos de cooperación intergubernamental e interconstitucional, que, según un pronunciamiento del Gobierno chino, darán un impulso a las relaciones Moscú-Beijing. El presidente chino, Xi Jinping, subrayó que en los últimos 75 años la relación con Moscú se ha fortalecido “en medio del viento y la lluvia”.

*Enviado especial de El Espectador en Beijing, China

