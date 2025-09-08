“Detener el genocidio”: las medidas de España que desatan furia de Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en el Palacio de la Moncloa. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes varias medidas para “detener el genocidio en Gaza”, entre ellas un embargo de armas a Israel y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para el ejército israelí.

El Gobierno de España, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, “ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata nueve acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina”, anunció Sánchez en una declaración desde el Palacio de la Moncloa en Madrid.

“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro (Benjamin) Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina”, continuó el dirigente de izquierda.

Entre las medidas, que se ejecutarán “de manera inmediata”, destaca la aprobación de una ley que “consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023”, dijo Sánchez.

Asimismo, se prohibirá la escala en puertos españoles “a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”, así como se denegará la entrada a espacio aéreo español a aeronaves que “transporten material de defensa destinado a Israel”, apuntó.

Las medidas también incluyen prohibir la entrada a territorio a personas “que participen de forma directa en el genocidio”, vetar el ingreso de productos “provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania” y limitar los servicios consultares españoles a personas que residan en esos asentamientos.

Por último, España incrementará su ayuda a los palestinos y a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), agregó Sánchez.

Durante su alocución, Sánchez mantuvo un discurso duro contra la ofensiva israelí en Gaza, al asegurar que “esto no es defenderse” ni “atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho humanitario”.

La postura del Gobierno de España, país donde se suceden con frecuencia protestas propalestinas como las que han entorpecido en los últimos días la Vuelta ciclista a España, ha provocado choques con Israel, que ya no tiene embajadora en Madrid desde el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de Sánchez en mayo 2024.

Furia de Israel

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó este lunes al gobierno español de antisemitismo después de que su presidente, Pedro Sánchez, anunciara nueve medidas para “detener el genocidio en Gaza”.

“Queda claro el intento de la administración corrupta de Sánchez de distraer la atención de graves escándalos de corrupción, por medio de una campaña continuada antiisraelí y antisemita”, escribió Saar en un largo mensaje en la red X.

El ministro afirmó que, a modo de sanción, su gobierno prohibirá la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó “tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo” de parte de Israel y criticó “la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com