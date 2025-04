¿Qué buscaban? Detienen a 4 hombres por entrar en hangar espacial en Kazajistán

El hangar que alberga al transbordador Buria y al prototipo OK-MT en el cosmódromo de Baikonur está abandonado desde mediados de los años 2000. Foto: Cosmódromo de Baikonur - Cosmódromo de Baikonur

Tres ciudadanos españoles y un australiano fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán, tras intentar acceder a un hangar donde se almacenan restos del transbordador espacial soviético Burán.

Los cuatro hombres, que ya fueron puestos en libertad, afirmaron estar motivados por el deseo de documentar el lugar, una práctica cada vez más popular entre aficionados a la exploración urbana conocida como urbex.

Según informó la agencia estatal rusa RIA Nóvosti, los detenidos se encontraban cerca del complejo de montaje y abastecimiento de los transbordadores Burán cuando fueron interceptados por hombres de seguridad. Las autoridades del cosmódromo los interrogaron brevemente antes de entregarlos a las autoridades kazajas.

El Ministerio de Exteriores de España confirmó la detención y posterior liberación, y señaló que la embajada en Astaná les está prestando asistencia consular.

El cosmódromo de Baikonur, un lugar histórico en el mundo

El cosmódromo de Baikonur, inaugurado en 1955, es la base de lanzamientos espaciales más antigua del mundo. Desde sus plataformas despegaron el Sputnik, el primer satélite artificial, y la nave Vostok 1, que llevó al espacio al primer ser humano, Yuri Gagarin.

Aunque la base se encuentra en territorio kazajo, Rusia la arrienda desde la caída de la Unión Soviética y mantiene un estricto control militar sobre sus instalaciones.

No es la primera vez que turistas extranjeros intentan ingresar de forma no autorizada a esta zona. En los últimos dos años, varios ciudadanos franceses, alemanes y también españoles han sido detenidos por razones similares. En septiembre de 2023, tres españoles fueron capturados tras ingresar en el mismo complejo que ahora volvió a ser escenario de una incursión no autorizada. Dos meses después, un francés y un alemán también fueron arrestados.

Los visitantes buscaban acceder a los restos del Burán, un transbordador espacial soviético desarrollado en respuesta al Shuttle estadounidense. Aunque solo realizó un vuelo no tripulado en 1988, el programa Burán dejó varios prototipos, algunos de los cuales hoy están abandonados en hangares del cosmódromo.

Uno de los modelos más conocidos, el Buria, permanece en una nave industrial sin vigilancia visible, según han documentado exploradores urbanos y blogueros como el ruso Ralph Mirebs, cuyas fotografías de los transbordadores han circulado ampliamente en internet.

Urbex, un fenómeno entre los jóvenes

Detrás de estas incursiones está el fenómeno del urban exploring o urbex, una práctica que combina el interés por la historia, la fotografía y la adrenalina de entrar en lugares prohibidos o en ruinas.

Aunque muchos de sus seguidores aseguran que su objetivo no es dañar las estructuras ni robar, las autoridades rusas no suelen mostrarse indulgentes, especialmente en instalaciones con alto valor simbólico y estratégico como Baikonur.

Por ahora, los tres españoles y el australiano están en libertad, pero las autoridades advierten que nuevas incursiones podrían tener consecuencias legales más severas. Mientras tanto, los hangares de Baikonur siguen atrayendo a curiosos decididos a documentar lo que quedó de una era espacial que alguna vez compitió por liderar el futuro.

