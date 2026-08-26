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“Devastación por todas partes”: Lo que sabemos del deslave que arrasó Nepal y Tíbet

En cuestión de minutos, una masa de agua, hielo, rocas y sedimentos arrasó poblaciones enteras en Nepal y China. La tragedia deja al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos, mientras India permanece en alerta por nuevas crecidas.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
26 de agosto de 2026 - 09:54 p. m.
Los rescatistas trasladan a una anciana rescatada de una residencia de ancianos en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, Nuwakot.
Los rescatistas trasladan a una anciana rescatada de una residencia de ancianos en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, Nuwakot.
Foto: EFE - NARENDRA SHRESTHA

Agosto aún no termina y las catástrofes siguen azotando al mundo. Así quedó demostrado una vez más este miércoles, cuando una avalancha de hielo y rocas cayó sobre el sistema fluvial del Lhende Khola y el Bhote Koshi, en la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet chino. Esto desencadenó una crecida súbita de lodo y residuos que arrasó parte de los dos territorios y causó, hasta el cierre de esta edición, por lo menos 160 muertos y más de 400 desaparecidos, además de una amenaza de un mayor desastre en territorios de China e India. Desde Nepal,...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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