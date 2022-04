Buque ruso “gravemente dañado”; Rusia amenaza con despliegue nuclear en el Báltico

Este jueves, día 50 de la guerra en Ucrania, Rusia sufrió un duro golpe a sus fuerzas armadas luego de un incendio que detonó municiones a bordo del buque Moskva, el principal navío de la flota rusa en el Mar Negro. Las autoridades de Ucrania afirmaron haber golpeado el barco con misiles Neptune.

“Aunque los analistas dijeron que la posible pérdida del barco no alteraría el curso de la guerra, un ataque de los sistemas de misiles Neptune, si se confirma, sería una señal significativa de la capacidad militar de Ucrania y podría servir como elemento disuasorio de los ataques navales rusos”, se lee en una publicación de The New York Times. Aquí algunas imágenes del buque Moskva.

Buque de guerra ruso “seriamente dañado” tras explosión de munición



El “Moskva”, uno de los buques insignia de la Armada rusa en el Mar Negro, prendió fuego y la tripulación debió ser evacuada, según medios de prensa rusos. Por ahora continúan las investigaciones. /ft pic.twitter.com/b8QJRypAVy — DW Español (@dw_espanol) April 14, 2022

Tras la ofensiva, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que “el foco del incendio ha sido contenido, ya no hay llamas. Las explosiones de municiones han cesado. El crucero Moskva mantiene su flotabilidad”. El daño al buque se da cuando Rusia está dirigiendo sus ataques al sur de Ucrania, donde espera completar un “puente terrestre” entre Crimea con el este del país.

Por otro lado, el ex primer ministro ruso Dmitri Medvedev afirmó este jueves que si Finlandia o Suecia se unen a la OTAN, Rusia va a reforzar su contingente militar, incluyendo armas nucleares en el mar Báltico, cerca de Escandinavia. 🔴🔴 Le contamos, minuto a minuto, lo que está pasando en Ucrania.

Antes de empezar, un poco de contexto:

Más de 4,7 millones de refugiados ucranianos huyeron de su país desde el inicio de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, el 24 de febrero, según cifras del Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de llevar a cabo un “genocidio” en Ucrania, por primera vez desde que estalló la guerra.

Rusia anunció el miércoles que se prohibirá la entrada en territorio ruso a 398 miembros del Congreso estadounidense, como represalia a una medida similar adoptada por Washington por la ofensiva de Moscú en Ucrania.

Joe Biden dio luz verde el miércoles a una nueva ayuda militar masiva a Ucrania de US$ 800 millones, que incluye vehículos blindados, artillería y helicópteros.

El ejército ruso amenazó el miércoles con atacar centros de mando en la capital ucraniana, Kiev, que Moscú había renunciado a tomar hasta ahora, si las tropas ucranianas siguen atacando el territorio ruso.

El Comité de Investigación de Rusia, encargado de las principales investigaciones, acusó el jueves a Ucrania de haber bombardeado con dos helicópteros un pueblo ruso fronterizo, causando siete heridos. “Miembros de las fuerzas armadas ucranianas ingresaron ilegalmente en el espacio aéreo de Rusia con dos helicópteros de combate equipados con armamento pesado. Volando a baja altura, efectuaron al menos seis disparos contra viviendas residenciales del pueblo de Klimovo”, en la región de Briansk, declaró el comité, cuyas acusaciones no han podido ser verificadas.

El gobierno de Kiev anunció este jueves haber conseguido la liberación de 30 prisioneros ucranianos en un nuevo intercambio con Rusia, cinco días después del canje de 12 soldados y 14 civiles ucranianos.

“Hoy tuvo lugar, por orden del presidente Volodímir Zelenski, un cuarto intercambio de prisioneros. Cinco oficiales y 17 militares, así como ocho civiles, incluida una mujer, entraron en el canje. En total, 30 de nuestros ciudadanos regresan a casa hoy”, escribió por Telegram la vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk. Sin embargo, no precisó el número de prisioneros rusos liberados como contrapartida.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, amenazó hoy con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN. ”Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido”, escribió el alto cargo en su cuenta de Telegram.

