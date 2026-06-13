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Diez cosas que debería saber sobre el primer rival de Colombia en el Mundial

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Redacción Mundo
13 de junio de 2026 - 10:00 p. m.
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Por Redacción Mundo

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