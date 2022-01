Dinamarca y Holanda no enviarán comitiva oficial a los Juegos Olímpicos de Pekín

Dinamarca no consiguió convencer a sus pares de la Unión Europea de adoptar una postura conjunta de boicot de las ceremonias oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, según reveló el canciller Jeppe Kofod. Foto: Agencia AFP

Dinamarca y Holanda no enviarán a dirigentes como comitiva oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que se realizarán entre el 4 y el 20 de febrero, anunciaron ambos países. Mientras los holandeses se escudaron en las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, en el caso de los daneses el acento se puso en la situación de los derechos humanos en China, según indicó el canciller danés, Jeppe Kofod, en un comunicado enviado a la AFP. “El gobierno decidió no participar en los Juegos de Invierno en China (...). No es ningún secreto que en Dinamarca estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos en ese país”, señala el comunicado danés.

Previamente, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia decidieron boicotear las ceremonias oficiales de los Juegos Olímpicos, denunciando en particular las atrocidades contra la minoría musulmana uigur en la región del Xinjiang, en el noroeste de China. Japón tomó una decisión similar, instando al país asiático al “respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho”.

Le sugerimos: Boicot a los Olímpicos de China: ¿La politización del deporte?

El país nórdico no consiguió convencer a sus pares de la Unión Europea (UE) de adoptar una postura conjunta de boicot de las ceremonias oficiales de los Juegos, reveló el canciller Kofod. “Desafortunadamente, no fue posible alcanzar un acuerdo entre los 27 países” del bloque, los cuales se inclinaron por “opciones diferentes”, dijo el ministro.

Suecia anunció que no enviará representantes oficiales a las ceremonias de Pekín, alegando las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. En el caso de Holanda, se señaló que las restricciones provocadas por el coronavirus harían “difíciles” las conversaciones entre diplomáticos de su país y sus homólogos chinos sobre diversos temas, como el de los derechos humanos. Según una fuente gubernamental holandesa, “no hay un boicot político” en su caso. El país tomó una decisión idéntica, la de no enviar comitiva oficial, el año pasado con motivo de los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio.

Los atletas daneses y holandeses, al igual que los de los demás países que anunciaron la ausencia de comitivas oficiales de dirigentes, participarán en las competiciones.

