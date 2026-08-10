“Docenas de muertos”: así ha registrado la prensa internacional el terremoto en Colombia

Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana al país, este lunes en Cali (Colombia). Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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Desde muy temprano, la prensa internacional ha registrado los efectos del sismo de magnitud 7,4 que este lunes sacudió a Colombia. “Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia y deja decenas de muertos”, tituló The New York Times en la apertura de su edición internacional.

“El epicentro se ubicó a unos 5 kilómetros al este de San José del Palmar, una localidad de aproximadamente 5.000 habitantes en una zona rural de la región del Chocó, donde las autoridades reportaron daños considerables”, informó el diario.

La publicación, reporteada desde Bogotá, reportó también sobre las víctimas mortales y los daños en ciudades como Pereira, Manizales y Cali.

“Más de 100 muertos y edificios derrumbados tras un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia”, tituló el medio británico The Guardian, que ha cubierto el minuto a minuto de la devastación y sus efectos, como las afectaciones en el transporte aéreo.

El País, de España, también ha actualizado sobre el más de centenar de fallecidos, mientras que a través de sus redes sociales ha compartido videos ciudadanos sobre los momentos de angustia durante el terremoto, los destrozos posteriores y las labores de rescate. “El presidente envía un mensaje de solidaridad a los afectados del terremoto: ‘No están solos’”, registró sobre el discurso del presidente Abelardo de la Espriella.

Otras cadenas, como CNN, BBC, y Fox News se han unido al cubrimiento de la noticia.

“Terremoto en Colombia: al menos 111 muertos; el presidente Abelardo de la Espriella declara el estado de emergencia”, tituló Le Monde, de Francia, mientras que en Asia, medios como Al Jazeera, Times of India, entre otros, han registrado igualmente la noticia.

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