La familia Al Asad vive un exilio de lujo e impunidad fuera de Siria

Barvikha Luxury Village, cerca de Moscú, en diciembre de 2012. Barvikha Luxury Village se encuentra en la opulenta zona que, según se dice, alberga actualmente a Bashar al-Assad. Foto: NYT - OLGA KRAVETS

Apenas unas semanas después de que un torbellino de ofensiva rebelde tomara el control de su patria el año pasado, un sirio expatriado en Moscú se regaló una comida en el rascacielos más alto de la ciudad.

Con vistas desde el piso 62, elegantes anfitrionas y elaborados cócteles, el restaurante Sixty recibe con regularidad a miembros de la élite política rusa y a celebridades extranjeras.

Por eso, el comensal sirio, que habló bajo condición de anonimato, dijo que no le había sorprendido que los camareros le pidieran que se abstuviera de tomar...