¿Dónde quedan las islas Kuriles, que desataron una crisis diplomática entre Rusia y Japón?

El presidente ruso Vladimir Putin (izq.) visita el Hospital Central del Distrito de Kuril en Kurilsk, región de Sajalín, Rusia, el 13 de agosto de 2026. Foto: EFE - GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

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El presidente Vladimir Putin visitó el jueves 13 de agosto por primera vez las islas Kuriles, situadas en el extremo oriental de Rusia, lo que provocó protestas por parte de Japón, que también reclama ese territorio.

Las relaciones entre Rusia y Japón se han visto enturbiadas durante mucho tiempo por estas islas en disputa, conocidas en Japón como los Territorios del Norte y ocupadas por la Unión Soviética en 1945.

El Kremlin publicó un video de Putin en una de las cuatro islas principales de las Kuriles, y los medios de comunicación rusos informaron de que visitó una planta de procesamiento de pescado y le obsequiaron con caviar.

Se trata de la primera visita de un presidente ruso a la región desde la de Dmitri Medvédev en 2010. “Los Territorios del Norte son una parte inherente del territorio japonés, tanto desde el punto de vista histórico como según el derecho internacional”, declaró a los periodistas la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La visita de Putin “ofende los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable”, afirmó, y añadió que “dificulta aún más el restablecimiento de las relaciones a medio y largo plazo”.

Putin viajó a las islas Kuriles tras visitar un día antes la cercana isla rusa de Sajalín, donde la Armada estaba llevando a cabo maniobras.

En Sajalín, Putin, de 73 años, mantuvo una reunión “sobre cómo garantizar la seguridad de las fronteras orientales de Rusia”, según informó la agencia RIA Novosti.

También el jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, convocó al embajador ruso en Japón, Nikolai Nozdrev, para presentar una “enérgica protesta” contra la inesperada iniciativa de Putin.

Motegi comunicó al embajador durante la reunión que la visita de Putin “tendría un impacto extremadamente negativo en las relaciones entre Japón y Rusia”, ya de por sí complicadas por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, según el comunicado del ministerio.

Sanciones a Ucrania

Las relaciones entre Japón y Rusia —que libraron una guerra entre 1904 y 1905— se han deteriorado desde que comenzó el conflicto a gran escala en Ucrania en 2022.

Japón se ha sumado a otros países del G7 para imponer sanciones a Rusia y proporcionar ayuda económica y militar no letal a Kiev. El miércoles, Putin calificó esas sanciones de Japón de “injustificadas”.

“Japón ha identificado a Rusia como una de las principales fuentes de amenazas. Me gustaría señalar que nosotros no estamos amenazando a Japón... Al contrario, es Japón quien tiene reivindicaciones territoriales contra nuestro país”, afirmó Putin.

Rusia y China también han estrechado sus lazos, y sus armadas y fuerzas aéreas han llevado a cabo maniobras conjuntas en zonas cercanas a Japón, lo que ha provocado frecuentes salidas de emergencia de aviones japoneses.

Corea del Norte, que este mes calificó el refuerzo militar de Japón como una “transformación en un Estado beligerante”, también ha enviado tropas y proyectiles de artillería para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

El último informe sobre defensa de Japón, publicado este mes, volvió a destacar los crecientes riesgos que plantean estos tres países.

El ‘New York Times’ informó en julio de que Rusia había convertido a Japón en un “nido de espías” y en una fuente clave de tecnología de doble uso necesaria para su guerra en Ucrania.

Clima inhóspito, escasa población

La Unión Soviética se apoderó de este archipiélago volcánico, estratégicamente situado al norte de Hokkaido, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y ha mantenido allí una presencia militar desde entonces.

Las islas en disputa forman parte del archipiélago volcánico de las Kuriles, que se extiende en un amplio arco desde la península rusa de Kamchatka hasta Hokkaido, la principal isla del norte de Japón.

Su población, de unos 20.000 ciudadanos rusos, vive en un clima hostil, pero las islas cuentan con yacimientos minerales —entre ellos, oro y plata— y ricas áreas pesqueras.

Tras la ocupación de las islas en 1945, Moscú deportó a su población japonesa, compuesta por unas 17.000 personas.

Las islas adquirieron entonces una importancia estratégica, al servir de bases aéreas y navales durante la Guerra Fría, en un contexto de enfrentamiento de la Unión Soviética contra la alianza de Estados Unidos y Japón.

“Las islas Kuriles se han fortificado con sistemas de misiles de defensa costera Bastion y aviones de combate SU-35. Estos proporcionan a Rusia instrumentos de control sobre las rutas marítimas de la región, así como una ventaja frente a las reivindicaciones de Japón sobre las islas”, afirmó Yee Kuang Heng, profesor de la Escuela de Posgrado de Política Pública de la Universidad de Tokio.

“La visita de Putin puede ser un recordatorio de las bazas con las que cuenta y también de su descontento con las continuas sanciones que Japón impone a Rusia tras la invasión de Ucrania”, declaró Heng a la AFP.

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