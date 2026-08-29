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¿Dónde quedan y qué idioma hablan en las islas Kuriles, disputadas por Rusia y Japón?

Las islas Kuriles están entre Rusia y Japón y son escenario de una disputa territorial. ¿Dónde quedan y qué idioma hablan sus habitantes?

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Redacción Mundo
29 de agosto de 2026 - 08:08 p. m.
Mapa de referencia que muestra la ubicación de las islas Kuriles, territorio disputado por Rusia y Japón.
Mapa de referencia que muestra la ubicación de las islas Kuriles, territorio disputado por Rusia y Japón.
Foto: Wikimedia Commons
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Por Redacción Mundo

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