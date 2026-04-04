EE. UU. busca al tripulante desaparecido del avión de combate que fue derribado sobre Irán

Imagen de referencia del US Air Force F-15E Strike Eagle, el primer avión estadounidense que ha sido derribado en la guerra con Irán. Foto: AFP - AFP PHOTO / US AIR FORCE

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Siguen las labores de búsqueda y de rescate de Estados Unidos para encontrar al tripulante desaparecido luego de que un avión de combate fue derribado en territorio iraní. El F-15E Strike Eagle se convirtió en la primera aeronave estadounidense en caer en la guerra de más de un mes contra Teherán. Aunque un piloto fue rescatado, otro aviador permanece desaparecido.

Mientras que las imágenes divulgadas por los medios iraníes mostraron el viernes la distintiva aleta de cola de un F-15 y un asiento eyectable usado, además de que se supo que se está ofreciendo una recompensa para su captura, la Fuerza Aérea de Estados Unidos puso en marcha una operación masiva de búsqueda y rescate, utilizando helicópteros Pave Hawk de vuelo a baja altura y aviones de transporte especializados C-130 Hercules.

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Se cree que la persona desaparecida estaría intentando esconderse el mayor tiempo posible del Ejército iraní y posiblemente intentando transmitir su ubicación con relación a un punto secreto conocido, con la esperanza de que las fuerzas estadounidenses lo rescaten. De momento, no está claro cómo fue derribado el F-15, aunque Irán afirmó haberlo abatido. Además, un helicóptero Black Hawk estadounidense que participó en las labores de rescate fue alcanzado por fuego terrestre, pero logró escapar ileso.

La Casa Blanca ha dicho poco sobre lo sucedido, así como sobre los esfuerzos de rescate. De hecho, el presidente Donald Trump no se ha pronunciado sobre el tripulante desaparecido. Únicamente publicó un mensaje a través de su red social, Truth Social, diciendo que Irán tiene 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz. De lo contrario, “el infierno se apoderará de ellos”.

No está claro cómo el destino del tripulante podría influir en las decisiones del republicano frente a ese ultimátum. Algunas voces indicaron que, de ser capturado, eso supondría una ventaja para Teherán, pues podría ser usado como arma contra Washington. Eso recuerda el episodio de la crisis de los rehenes en Irán de 1979, cuando estudiantes militantes tomaron la Embajada estadounidense en Teherán y mantuvieron cautivos a 52 estadounidenses durante 444 días. Eso sentó las bases de casi cinco décadas de relaciones hostiles entre Estados Unidos e Irán.

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