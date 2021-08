EE. UU.: de la caída de Saigón en 1975 a la salida de Kabul en 2021

La foto que inmortalizó la derrota estadounidense en Vietnam, que muestra a refugiados subiendo a un helicóptero en el techo de un edificio, floreció en las redes sociales tras el anuncio del Pentágono de movilizar a hasta 8.000 soldados para conseguir la evacuación de civiles de la capital afgana.

Caída de Saigón, 1975.

Escapada de EEUU de Vietnam. pic.twitter.com/tDjrMPypDV — Miguel A. Rodríguez (@Marodriguez1971) August 12, 2021

Debido a “la aceleración de las ofensivas militares talibanes” y al “aumento de la violencia y la inestabilidad”, Washington ha decidido “reducir aún más” su presencia diplomática en Kabul, dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price.

Para llevar a cabo esta evacuación de diplomáticos, el Pentágono desplegará 3.000 soldados en el aeropuerto internacional de la capital afgana, dijo su portavoz John Kirby. Otros mil serán enviados a Catar para apoyo técnico y logístico, mientras que entre 3.500 y 4.000 serán ubicados en Kuwait para hacer frente a un posible deterioro de la situación.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, fustigó al gobierno del demócrata Joe Biden por estas decisiones. “Afganistán se encamina hacia un desastre enorme, predecible y evitable. Y los intentos surrealistas de la administración de defender las políticas peligrosas del presidente Biden son francamente humillantes”, tronó en un comunicado.

“Las decisiones del presidente Biden nos precipitan hacia una secuela aún peor que la humillante caída de Saigón en 1975”, agregó.

¿“Ningún” punto de comparación?

Sin embargo, desde el anuncio a mediados de abril de una retirada total de las fuerzas extranjeras de Afganistán para el 11 de septiembre, la administración de Biden ha hecho todo lo posible para evitar paralelismos con Vietnam.

Recientemente, Biden afirmó que no había ningún punto de comparación posible entre la salida de Afganistán y el penoso final de la guerra en Vietnam. “No habrá nadie que tenga que ser evacuado por vía aérea desde el techo de la embajada estadounidense en Afganistán. No es para nada comparable”, aseguró.

“Puedo estar equivocado, no podemos predecir el futuro, pero no veo a Saigón 1975 en Afganistán”, agregó dos días después el jefe de Estado Mayor, el general Mark Milley. “Los talibanes no son el ejército de Vietnam del Norte”, agregó con desdén.

Interrogado insistentemente el jueves sobre la nueva misión militar estadounidense en Kabul, John Kirby se negó a calificarla de “operación de evacuación de no combatientes”, conocida como NOE en la jerga militar. También indicó que este operativo no tenía nombre y evitó hablar de evacuaciones.

La misión “NOE” más famosa fue la Operación Frequent Wind, durante la cual más de 7.000 civiles vietnamitas fueron evacuados de Saigón el 29 y 30 de abril de 1975 en helicóptero.

Preguntado sobre la imagen que daría la salida de diplomáticos estadounidenses bajo protección militar y la inevitable comparación con la caída de Saigón, Kirby trató de subrayar las diferencias con Vietnam.

“No estamos abandonando a las fuerzas afganas. No estamos eliminando completamente nuestra presencia diplomática en el terreno”, respondió. “Nadie está abandonando Afganistán”. Los talibanes controlan casi la mitad de las 34 capitales provinciales afganas y anunciaron que habían capturado Kandahar, la segunda ciudad más grande del país.