EE. UU. e Irán firman antes de lo previsto el memorando de paz

Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se acerca al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán. Foto: EFE - EFE

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El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el miércoles el memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra con Irán, según informó a Reuters un funcionario de la Casa Blanca. El texto del acuerdo fue firmado oficialmente por los presidentes de ambos países, informaron los medios estatales iraníes, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.

Según Axios, la prisa en la firma era lograr que el estrecho de Ormuz estuviera abierto de alguna forma antes del viernes. El acuerdo compromete a ambas partes y a sus aliados a cesar las hostilidades y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza entre sí, si bien Israel conserva el derecho a responder si Hezbolá ataca. “Puedo confirmar que se firmó”, respondió un funcionario citado por la agencia AFP cuando se le preguntó por la información de que el republicano suscribió en persona una copia durante la cena con Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7.

Según su primer ministro, Benjamin Netanyahu, a Israel no se le ha mostrado el texto final del memorando de entendimiento, aunque altos funcionarios estadounidenses afirmaron que había sido informado sistemáticamente sobre su contenido.

El estrecho de Ormuz se reabrirá al tránsito comercial sin peaje en un plazo de 30 días. Irán ya había cesado los disparos contra buques en el estrecho el día anterior a la firma del acuerdo, la primera pausa de este tipo en 100 días de conflicto.

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