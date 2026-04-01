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EE. UU. enfrenta el costo creciente de la guerra tras la ofensiva en Irán

Mientras Estados Unidos gasta miles de millones en una guerra contra Irán, el país persa aprovecha estrategias de bajo costo para generar desgaste y desafiar a la superpotencia en el campo militar.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
01 de abril de 2026 - 02:00 a. m.
Dos mujeres pasan frente a un mural en Teherán con la Estatua de la Libertad en ruinas y mensajes de amenaza contra Israel.
Dos mujeres pasan frente a un mural en Teherán con la Estatua de la Libertad en ruinas y mensajes de amenaza contra Israel.
Foto: EFE - Jaime León

Ha pasado más de un mes desde que Estados Unidos, junto con Israel, inició una ofensiva contra Irán, un conflicto que ha escalado hasta convertirse en una guerra de mayor alcance en Medio Oriente. Este escenario no solo ha intensificado las tensiones geopolíticas, sino que también ha impulsado un aumento significativo en los presupuestos de defensa, en una dinámica en la que los países no solo luchan en el campo de batalla, también deben hacerlo por sostener financieramente el costo de la guerra.

El pasado lunes 30 de marzo, el secretario de...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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