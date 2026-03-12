EE. UU. es responsable del bombardeo a una escuela en Irán, según una investigación

Fotografías de escolares de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh que murieron en un bombardeo. Foto: EFE - MOHAMED MESSARA

Una investigación militar en curso ha determinado que Estados Unidos es responsable de un mortífero ataque con un misil Tomahawk contra una escuela primaria iraní, según funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con las conclusiones preliminares.

El ataque del 28 de febrero contra el edificio de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh fue consecuencia de un error de fijación de objetivos del ejército estadounidense, que estaba atacando una base iraní adyacente de la que antes formaba parte el edificio de la escuela, según la investigación preliminar. Los oficiales del Comando Central estadounidense crearon las coordenadas del objetivo del ataque con datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de la Defensa, dijeron personas informadas sobre la investigación.

Los funcionarios subrayaron que las conclusiones son preliminares y que todavía no hay respuestas para preguntas importantes sobre por qué no se comprobó la información desactualizada.

Lanzar un ataque a una escuela llena de menores seguramente quedará registrado como uno de los errores militares más devastadores de las últimas décadas. Las autoridades iraníes han dicho que el número de muertes es de al menos 175 personas, la mayoría niñas.

Aunque el resultado de la investigación era en gran medida el esperado —Estados Unidos es el único país implicado en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk—, ya ha ensombrecido la operación militar estadounidense en Irán.

Los intentos del presidente Donald Trump de eludir la culpa del ataque también han complicado la investigación, y han hecho que los funcionarios que han examinado las conclusiones que demuestran la culpabilidad de Estados Unidos expresen su malestar. Las personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato, dada la naturaleza sensible de la investigación en curso y la afirmación de Trump en un momento dado de que Irán, y no Estados Unidos, era responsable.

“Como reconoce The New York Times en su propio reportaje, la investigación sigue en curso”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El miércoles, cuando se le preguntó sobre este artículo mientras salía de la Casa Blanca rumbo a una visita para promover su agenda económica en Ohio y Kentucky, Trump respondió: “No sé nada al respecto”.

Personas informadas sobre la investigación dijeron que aún quedaban muchas preguntas por responder sobre por qué se utilizó información desactualizada y quién omitió la verificación de los datos.

Aun así, el error no ha sorprendido a los funcionarios actuales ni a los anteriores.

La escuela, en la ciudad de Minab, se encuentra en la misma cuadra que los edificios utilizados por la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, uno de los principales objetivos de los ataques militares estadounidenses. El sitio donde se encuentra la escuela originalmente formaba parte de la base. Funcionarios informados sobre la investigación dijeron que el edificio no siempre se utilizó como plantel educativo, aunque no está claro cuándo se inauguró la escuela en ese lugar.

Una investigación visual realizada por el Times mostró que entre 2013 y 2016 se construyó una valla que separaba la base militar del edificio que albergaba la escuela.

Las imágenes de satélite revisadas por el Times mostraron que se retiraron las torres de vigilancia que había cerca del edificio, se abrieron tres entradas públicas a la escuela, se limpió el terreno y se pintaron sobre el asfalto zonas de juego, incluido un área para practicar deportes, además de que se pintaron los muros de azul y rosa.

La “codificación de objetivos” proporcionada por la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la agencia de inteligencia militar que ayuda a desarrollar objetivos, etiquetó el edificio de la escuela como objetivo militar cuando se transmitió al Comando Central, el cuartel general militar que supervisa la guerra, según personas informadas de las conclusiones preliminares de la investigación.

Los investigadores aún no saben cómo se enviaron los datos desactualizados al Comando Central ni si la Agencia de Inteligencia de la Defensa disponía de información actualizada.

La selección de objetivos militares es muy compleja e implica a diversas agencias. Muchos oficiales habrían sido responsables de verificar que la información era correcta, y los funcionarios del Comando Central son responsables de comprobar la información que reciben de la Agencia de Inteligencia de la Defensa o de otra agencia de inteligencia. Pero en una situación de rápida evolución, como los primeros días de una guerra, a veces la información no se verifica.

Además de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y el Comando Central, los investigadores están examinando el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por su sigla en inglés), que proporciona y examina imágenes de satélite de objetivos potenciales.

Funcionarios estadounidenses y otras personas hicieron hincapié en que la investigación estaba en curso y que había más factores por averiguar, según personas informadas sobre la investigación. Funcionarios del Comando Central declinaron hacer comentarios. Funcionarios de la Agencia de Inteligencia de la Defensa remitieron las preguntas al Pentágono, que declinó hacer comentarios y dijo que el incidente se estaba investigando. La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La Agencia de Inteligencia de la Defensa y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial cuentan con decenas, incluso centenares, de analistas en los comandos combatientes que trabajan con los planificadores operativos militares y las oficinas de inteligencia para desarrollar objetivos.

Cuando los datos sobre objetivos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa son viejos, se espera que los oficiales de inteligencia utilicen imágenes o datos de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial para actualizar y verificar el objetivo.

Aunque Trump ha establecido como una prioridad fijar objetivos pertenecientes a la armada iraní para evitar que interfiera con el comercio mundial en la región, históricamente esto no ha sido prioritario para la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que se ha enfocado más en los misiles de Irán y en otras prioridades como China y Corea del Norte.

Los funcionarios que llevan a cabo la investigación han examinado si algún modelo de inteligencia artificial, programa de procesamiento de datos u otros medios técnicos de recopilación de inteligencia fueron los culpables de que se eligiera erróneamente la escuela como objetivo, según funcionarios estadounidenses.

Aunque Claude, el modelo lingüístico extenso creado por Anthropic, no crea directamente objetivos, trabaja con el Sistema Inteligente Maven de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y otros programas informáticos para identificar puntos de interés para los oficiales de inteligencia militar.

Pero los funcionarios dijeron que era poco probable que el error se debiera a la nueva tecnología. En su lugar, dijeron, es probable que reflejara un error humano común en tiempos de guerra, que a veces es devastador.

La conclusión principal de la investigación militar interna replica un conjunto cada vez más grande de pruebas públicas que sugieren claramente la responsabilidad estadounidense.

Las imágenes por satélite, las publicaciones en las redes sociales y los videos verificados reunidos por el equipo de investigación visual del Times indican que la escuela resultó gravemente dañada por un ataque de precisión que se produjo más o menos al mismo tiempo que los ataques contra la base naval. Un análisis del Times mostró que la base fue atacada de nuevo unas dos horas después de los primeros ataques.

Un video publicado el domingo por la agencia semioficial iraní Mehr News Agency y verificado por el Times muestra también un misil de crucero Tomahawk que impactó la base naval situada junto a la escuela de Minab el 28 de febrero.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros funcionarios del gobierno se han negado a hacer comentarios sobre el bombardeo, aparte de decir que se está investigando. A pesar de ello, el presidente ha intentado en ocasiones culpar a Irán.

“En mi opinión y con base en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One el sábado, mientras Hegseth estaba de pie a su lado, y añadió: “Son muy imprecisos, como saben, con sus municiones. No tienen precisión alguna. Lo hizo Irán”.

El lunes, un periodista del Times preguntó a Trump por qué era el único funcionario de su gobierno que culpaba a Irán. “Porque simplemente no sé lo suficiente al respecto”, respondió Trump, y afirmó incorrectamente que Irán también podría tener misiles Tomahawk, pero añadió que aceptaría los resultados de la investigación sobre lo ocurrido.

Aunque la mayoría de los presidentes se abstienen de hacer comentarios o matizan sus declaraciones mientras se lleva a cabo una investigación, Trump no ha dudado en intervenir, y no se ha retractado del todo ni siquiera cuando han aumentado las pruebas de la culpabilidad estadounidense.

El martes, Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, reiteró que Trump aceptaría las conclusiones de la investigación.

Aunque la investigación sobre la escuela no ha concluido, el uso de datos viejos evocó el mayor error de la guerra de Kosovo.

En 1999, unos mapas antiguos y desactualizados y un mal manejo de la información llevaron a la CIA a proporcionar datos erróneos sobre objetivos a los militares, lo que provocó un ataque aéreo contra la embajada china en Belgrado en el que murieron tres ciudadanos chinos. La CIA consideró erróneamente que el edificio era la sede de una agencia de armamento yugoslava.

“El mantenimiento de las bases de datos es uno de los elementos básicos de nuestro esfuerzo de inteligencia, pero también es uno de los que se ha resentido en los últimos años a medida que nuestra fuerza de trabajo se ha ido dispersando”, declaró George Tenet, director de la CIA en ese momento, ante un comité del Congreso en 1999.

Los planificadores militares supusieron que la agencia de inteligencia había verificado el lugar y ordenaron el ataque.

