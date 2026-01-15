EE. UU. le habría dado “otra oportunidad” a Irán: hoy se limita a sancionar funcionarios

El secretario del Tesoro, Scott Bessent. Foto: EFE - ANNA ROSE LAYDEN

Estados Unidos sancionó este jueves a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros.

En paralelo, no obstante, Arabia Saudita, Catar y Omán habrían disuadido al presidente estadounidense Donald Trump de atacar militarmente a Irán.

Sobre las sanciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.

“Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.

Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y de ordenar el uso de la fuerza contra los manifestantes.

Cuatro comandantes regionales de las Fuerzas del Orden y de la Guardia Revolucionaria de Irán también fueron sancionados por su participación en la represión en las provincias de Lorestán y Fars.

Las fuerzas de seguridad en Fars “han asesinado a innumerables manifestantes pacíficos”, y los hospitales están “tan saturados de pacientes con heridas de bala que no pueden admitir a otro tipo de pacientes”, según el comunicado de Bessent.

Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que, aprovechando el corte de internet de más de cinco días, las autoridades iraníes están llevando a cabo la represión más severa en años en el país, que dejó al menos 3.428 muertos, según una oenegé.

El Tesoro identificó igualmente a 18 personas y entidades acusadas de operar redes que lavan miles de millones de dólares de las ventas de petróleo iraní a través de empresas fachada en Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Reino Unido.

Las sanciones congelan cualquier activo estadounidense de las personas y entidades designadas y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones comerciales con ellas.

Las instituciones financieras extranjeras se exponen a sanciones secundarias por realizar transacciones con las entidades sancionadas.

Esta medida se suma a la campaña de “máxima presión” de la administración Trump contra Irán. En 2025, el Tesoro sancionó a más de 875 personas, buques y aeronaves como parte de esta iniciativa, según informó.

EE. UU. le habría dado “otra oportunidad a Irán”

Arabia Saudita, Catar y Omán disuadieron al presidente estadounidense Donald Trump de atacar a Irán, ya que temían “graves reveses en la región”, afirmó este jueves a AFP un alto responsable saudita.

Las tres potencias del Golfo llevaron a cabo “un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones”, indicó el alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato. “La comunicación continúa para consolidar la confianza ganada y el buen ánimo actual”, añadió.

Parte del personal de una base militar estadounidense en Catar fue evacuado el miércoles y las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Kuwait extremaron la precaución, por el temor a represalias de Irán ante una posible intervención estadounidense.

Washington ha repetido en varias ocasiones que podría responder a la violenta represión del gobierno iraní contra las protestas.

Sin embargo, el presidente Trump afirmó el miércoles que “la matanza en Irán está cesando”, aunque se mostró ambiguo sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense, al afirmar que Washington está monitoreando la situación.

Durante un evento en la Casa Blanca, el presidente estadounidense afirmó que le habían comunicado “de buena fuente” que “la matanza en Irán está cesando, ha cesado”. “Y no hay planes de ejecuciones” de detenidos, añadió Trump.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró el miércoles que no habrá ejecuciones “ni hoy ni mañana”, a pesar de anteriores promesas de Teherán de acelerar los juicios contra los manifestantes antigubernamentales.

El gobierno iraní ha advertido ante las amenazas de Estados Unidos que respondería atacando objetivos militares y navales de ese país, que tiene numerosas bases en la región del Golfo.

