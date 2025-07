EE. UU. sancionó a la relatora de ONU que Petro invitó a Bogotá a hablar de Gaza

Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos en los territorios palestinos, Francesca Albanese Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, impuso este miércoles sanciones a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, a la que acusa de “antisemitismo descarado” y de llevar a cabo una “campaña” contra Israel.

“La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta de la red social X.

La italiana Francesca Albanese es la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados desde 1967 y ha acusado duramente a Israel de cometer crímenes de guerra, incluyendo un genocidio, en la Franja de Gaza.

Albanese participará en la reunión del Grupo de La Haya, formado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, celebrará la próxima semana en Bogotá una reunión ministerial de emergencia para discutir medidas jurídicas y diplomáticas ante la ofensiva de Israel en Gaza.

En la conferencia, que se realizará los días 15 y 16 de julio, los países miembros del Grupo reafirmarán su “compromiso de seguir condenando el genocidio”.

En un comunicado, Rubio la acusó de haber “colaborado directamente” con la CPI para emitir las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministo de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.

El secretario de Estado considera que Albanese está “incapacitada” por ejercer como relatora especial porque “ha expresado un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y occidente”.

Señaló además que “ha intensificado esta estrategia” al haber recomendado a la CPI que investigue y procese a empresas que se habrían beneficiado de la guerra en Gaza.

En un reciente informe, Albanese denunció que grandes firmas de inversión como Blackrock o Vanguard han cometido “graves violaciones del derecho internacional” por haberse lucrado de una “economía del genocidio”.

