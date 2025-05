EE. UU. y China retomarán el diálogo comercial en Ginebra

El encuentro entre los altos funcionarios estadounidenses y chinos se dará el 10 y 11 de mayo en Suiza Foto: EFE - Andy Wong / POOL

Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos se reunirán este fin de semana con una delegación china en Suiza, en el primer encuentro formal entre ambos países desde que el presidente Donald Trump impuso aranceles drásticos a las importaciones de ese país, el mayor productor de bienes del mundo, desatando una guerra comercial sin precedentes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, encabezarán la delegación estadounidense en Ginebra. Según confirmaron el martes el Departamento del Tesoro y la Oficina del Representante Comercial.

Desde el anuncio del llamado “Día de Liberación” comercial instaurado por Trump el 2 de abril, cuando estableció tarifas de hasta el 145 % sobre productos chinos, China respondió con medidas equivalentes que elevan sus aranceles sobre bienes estadounidenses al 125 %.

Según reportaron medios como The New York Times y Fox News, el viceprimer ministro chino He Lifeng será el encargado de liderar la comitiva del gigante asiático durante el viaje a Suiza. Por su lado, la cartera de Comercio china confirmó el encuentro, destacando que accedieron a la reunión tras “evaluar cuidadosamente la información procedente de EE. UU., considerando tanto los intereses nacionales como los llamados de la comunidad internacional y del sector empresarial estadounidense”.

El ministerio chino fue enfático en que no harán concesiones que “sacrifiquen su posición de principios”, según AFP. También, que “si Estados Unidos quiere resolver el problema a través de negociaciones, debe reconocer el grave impacto negativo de las medidas arancelarias unilaterales en sí mismo y en el mundo”.

Por su parte, Bessent declaró el martes ante un comité de la Cámara de Representantes que, hasta ahora, “no ha habido negociaciones formales” entre los dos países, aunque adelantó que EE. UU. espera anunciar acuerdos comerciales con otros socios importantes “esta misma semana”.

Los más afectados por la guerra arancelaria entre China-EE. UU.

Desde el inicio del conflicto arancelario, múltiples empresas estadounidenses han suspendido pedidos a China y congelado planes de expansión, según han documentado analistas y cámaras de comercio. “Las importaciones de Estados Unidos desde China cayeron en marzo hasta los US$29.400 millones, su nivel más bajo desde marzo de 2020, en plena pandemia” dice El País.

Organizaciones empresariales han advertido que el costo de los aranceles ya se está trasladando a los consumidores, dice The New York Times. El encarecimiento de productos como automóviles, alimentos y materiales para la construcción está agravando un ambiente económico tenso en EE. UU., que algunos economistas consideran el peor desde la pandemia del COVID-19. The Times agrega que las alertas sobre una posible recesión han comenzado a multiplicarse.

