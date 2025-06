Ejecutan al asesino de Twitter en Japón: contactó a sus víctimas en la plataforma

Esta foto de archivo, tomada el 1 de noviembre de 2017, muestra al sospechoso Takahiro Shiraishi (C) cubriéndose la cara con las manos mientras es trasladado a la oficina del fiscal desde una estación de policía en Tokio. Foto: AFP - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Japón ejecutó este viernes al llamado “asesino de Twitter”, un hombre que mató a nueve personas contactadas por esa red social, en la primera aplicación de la pena capital desde 2022 en este país.

El reo era Takahiro Shiraishi, un hombre de 34 años que en 2017 asesinó y desmembró a nueve personas, en su mayoría mujeres jóvenes, a quienes había contactado por Twitter, ahora llamada X.

El ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, explicó en una rueda de prensa que Shiraishi cometió “robo, violación, asesinato, destrucción de cadáver y abandono de cadáver”.

“Nueve víctimas fueron golpeadas y estranguladas, asesinadas, robadas y luego mutiladas con partes de sus cuerpos guardadas en cajas y otras arrojadas a un vertedero”, afirmó a la prensa.

Actuó “por la egoísta razón de satisfacer sus propios deseos sexuales y financieros”, aseguró en los asesinatos que “conmocionaron y generaron mucha ansiedad para la sociedad”.

“Después de una detenida reflexión, ordené la ejecución”, concluyó.

El acusado reconoció los nueve asesinatos, reportó la prensa. Shiraishi contactaba en Twitter con personas con tendencias suicidas y les ofrecía ayuda para morir.

Las víctimas, de entre 15 y 26 años, iban a su casa cerca de Tokio, donde él las asesinaba, las descuartizaba y escondía los restos de sus cuerpos en pequeñas neveras y cajas de herramientas.

Shiraishi fue condenado a muerte en 2020.

Los abogados de Shiraishi reiteraron que debía ser condenado a una pena de cárcel en lugar de ser ejecutado porque sus víctimas habían expresado pensamientos suicidas y, por tanto, habían consentido morir.

Pero un juez desestimó ese argumento, calificando los crímenes de Shiraishi de “astutos y crueles”, reportaron los medios.

“Se pisoteó la dignidad de las víctimas”, declaró el magistrado, añadiendo que el acusado se aprovechó de personas “mentalmente frágiles”.

Casa de los horrores

La policía descubrió los macabros asesinatos en 2017 tras investigar la desaparición de una mujer de 23 años que, al parecer, había publicado en la red social que quería suicidarse.

Su hermano accedió a su cuenta de Twitter y condujo a la policía a la vivienda de Shiraishi, donde los investigadores se encontraron con una casa de los horrores: 240 trozos de restos humanos escondidos en cajas, cubiertos con arena de gatos para esconder el olor a putrefacción.

En el domicilio encontraron tijeras, cuchillos, una sierra y otras herramientas de carpintería.

Japón y Estados Unidos son los únicos dos países del G7 donde sigue aplicándose la pena de muerte, un castigo que cuenta con una amplia aceptación de la sociedad nipona, según encuestas.

Hubo una ejecución en 2022, tres en 2021, tres en 2019 y 15 en 2018, detalló el Ministerio de Justicia a AFP.

El apoyo de la población a este castigo es elevado. Una encuesta encargada por el Gobierno en 2024 entre 1.800 ciudadanos señaló que un 83% de ellos considera “inevitable” la pena capital.

Aunque la ley estipula que la ejecución debe aplicarse en un plazo máximo de seis meses después de la sentencia definitiva, muchos reos pasan años o incluso décadas esperando.

Además, a menudo los presos no son informados de la ejecución hasta el último momento, habitualmente con pocas horas de antelación.

Pese al apoyo a esta práctica, el sistema y la falta de transparencia del gobierno a la hora de aplicar esta pena son criticados.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com