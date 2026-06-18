Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos: las conclusiones claves

Irán logró demostrar su fuerza, pero ha quedado profundamente golpeado, mientras que Estados Unidos no alcanzó sus objetivos iniciales: pérdidas y ganancias políticas y militares tras casi cuatro meses de guerra.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Cardona*
18 de junio de 2026 - 04:51 p. m.
Imagen de referencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Imagen de referencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: EFE - ALLISON ROBBERT / POOL

Finalmente parece haberse despejado un primer acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que podría poner fin a la guerra en la cual se encuentran los dos países desde finales de febrero del presente año. De entrada, hay varias consideraciones que hemos de efectuar.

La importancia del acuerdo preliminar

Que se haya decidido llegar a un acuerdo para algunas medidas importantes e inmediatas, y para negociar un eventual acuerdo final, indica que los dos gobiernos han concluido que la guerra no podía ser el único mecanismo para solucionar sus desacuerdos. En las llamadas “guerras...

Por Diego Cardona*

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Irán

Estados Unidos

PremiumEE

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.