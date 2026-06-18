El acuerdo entre Irán y Estados Unidos: las conclusiones claves

Imagen de referencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - ALLISON ROBBERT / POOL

Finalmente parece haberse despejado un primer acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que podría poner fin a la guerra en la cual se encuentran los dos países desde finales de febrero del presente año. De entrada, hay varias consideraciones que hemos de efectuar.

La importancia del acuerdo preliminar

Que se haya decidido llegar a un acuerdo para algunas medidas importantes e inmediatas, y para negociar un eventual acuerdo final, indica que los dos gobiernos han concluido que la guerra no podía ser el único mecanismo para solucionar sus desacuerdos. En las llamadas “guerras...