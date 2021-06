El Águila y el Dragón en Centroamérica

El establecimiento de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con China, en 2007, marcó un hito en la relación de la potencia asiática con la región. Todos los países centroamericanos mantenían relaciones con Taiwán y este episodio fue parte de la batalla diplomática entre Pekín y Taipei. Sin embargo, el acontecimiento no provocó reacciones airadas por parte de los Estados Unidos, comprometidos con Pekín desde décadas atrás.

Un nuevo contexto

Desde entonces el contexto internacional ha cambiado, a pesar de la estrecha imbricación de sus economías, las relaciones entre ambas naciones se han deteriorado y existe un acuerdo en la clase política norteamericana sobre la “amenaza” china, tanto en el terreno comercial como en torno a lo militar.

El involucramiento chino con el mundo es variado y difiere según las regiones, los recursos de estas y las oportunidades. Como lo señala Evan Ellis: “En general (…) China busca en América Latina y el Caribe (…) fuentes seguras de materias primas y alimentos, acceso confiable a mercados para sus bienes y servicios(…) tecnologías estratégicas...”

En Centroamérica Pekín ha librado la batalla diplomática por Taiwán, pero su interés primordial es geoeconómico. La geografía hace que el istmo tenga un valor económico, adicional al valor estratégico militar por su cercanía con los Estados Unidos.

Patio trasero, acceso al Golfo de México, soft belly, como calificara Reagan a la región. Nódulo de comunicaciones y transportes, la geografía lleva a convertirse en hub marítimo, aéreo y ferrocarrilero, puente entre dos grandes océanos, entre el sur y el norte del continente. Puertos, aeropuertos, plataformas multimodales y construcción de carreteras, importantes para la potencia hegemónica, pero también para el poder asiático ascendente.

América Central no tiene el atractivo del cobre chileno, el petróleo venezolano o el hierro peruano, pero si es una importante vía de acceso china para el comercio con la costa este de los EUA.

Las reacciones de EUA

En la medida en que la rivalidad global entre ambas potencias ha venido creciendo las consecuencias de la relación con Pekín cambian. Cuando Costa Rica estableció relaciones con China no hubo reacción de Washington, pero el establecimiento de estas con Panamá, República Dominicana y El Salvador suscitó el llamado a consultas de los diplomáticos norteamericanos en los tres países.

En enero de 2020, el secretario de estado Pompeo advirtió, en Costa Rica, sobre las promesas chinas que a menudo producen: “únicamente deuda, dependencia y hasta la erosión de la soberanía de algunas naciones”. Recientemente, en visita a El Salvador, el enviado especial de Biden expresó su inquietud por el acercamiento del gobierno de Bukele con China, lo que confirma la preocupación de la clase política norteamericana en torno a la presencia china en su vecindario cercano.

Más allá de las inquietudes a las orillas del Potomac, es preciso apuntar el incremento de la actividad de China, aunque señalando que Honduras, Nicaragua y Guatemala no mantienen relación diplomática con esta, a pesar de actividades comerciales de empresas chinas en Honduras y Guatemala.

Panamá

La presencia china venía dándose desde antes del establecimiento de la relación diplomática. Una empresa china, basada en Hong Kong (Hutchinson-Whampoa) se encontraba involucrada en el tránsito de contenedores. Cuando el presidente Varela se acercó a Pekín las relaciones se desarrollaron aceleradamente. Panamá se integró a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, y Xi Jinping visitó Panamá (2018). En lo comercial la relación se ha multiplicado por 22.

Las conversaciones para un tratado de libre comercio no han progresado y los proyectos de inversión china sufren estancamiento. Compañías chinas involucradas en Cobre en Panamá se han retirado. La construcción de un nuevo puerto de contenedores está incompleta y las inversiones en electricidad no han concluido. Los proyectos para gestión de agua y edificación de un cuarto grupo de esclusas no se han cristalizado. Y los proyectos de interés para China no logran abrirse paso con la nueva administración de Cortizo.

Empero, otras actividades continúan. Compañías chinas construyen un cuarto puente sobre el canal. La renovación del contrato con Hutchinson para la operación de puertos sucedió a pesar de las críticas. Un nuevo centro de convenciones financiado y construido por China ha sido concluido. Huawei y ZTE proveen de equipos a las telefónicas y cámaras para la vigilancia.

El Instituto Confucio funciona en la Universidad de Panamá y más de doscientos estudiantes panameños han recibido becas para estudiar en China.

El gobierno de Cortizo (2019) ha desacelerado la relación con China por las advertencias de los EUA. En una visita a Panamá en octubre 2018, Pompeo advirtió al presidente Varela de los peligros de China. Sin embargo, no es posible pensar en un retroceso en las relaciones y en un nuevo reconocimiento de Taiwán. China continuará comerciando e invirtiendo en Panamá.

Costa Rica

Como parte de su política de expansión de la frontera diplomática, el presidente Oscar Arias estableció relaciones con Pekín. Estas relaciones han sido cordiales; sin embargo, las dos últimas administraciones las han venido enfriando, escuchando las advertencias de los EUA. Con ocasión de una visita de Pompeo (2020), la embajadora criticó los proyectos de construcción de carreteras ejecutados por empresas chinas.

El balance de la relación ha sido positivo para ambos países y sigue el patrón de las relaciones chinas con el mundo en desarrollo, regalos chinos y apertura de los mercados locales a los productos chinos.

China inició la relación comprando deuda costarricense, regalando un estadio y firmando un tratado de libre comercio. Siguieron las visitas de los presidentes Hu Jintao y Xi Jinping, la donación de la construcción para la Escuela Nacional de Policía y de aviones ligeros. Hoy se continúa con la apertura china para las exportaciones de piña y carne de ganado vacuno. La compra de trenes chinos es un hecho reciente. Las exportaciones a China (2020) representan el 2% y las importaciones un 14%.

La modernización de la ruta 32 hacia el Caribe se ha atrasado debido a errores de diseño y retrasos en las expropiaciones. La idea de crear zonas económicas especiales no ha progresado, así como el proyecto de renovación de la refinería estatal de petróleo que naufragó en un mar de acusaciones de corrupción.

El Instituto Confucio funciona activamente, acogido por la Universidad de Costa Rica.

En el terreno diplomático la actual administración, asediada por problemas internos, no ha estrechado lazos con Pekín, el presidente no ha viajado a China y no se han recibido visitas chinas de alto nivel.

Las relaciones permanecerán inalteradas, Costa Rica es valioso para los chinos y el comercio se puede incrementar a pesar de dificultades logísticas. Los proyectos de infraestructura y tecnología podrían inquietar en el norte, por lo que el país deberá buscar equilibrios.

Bukele gira

Ante las críticas de Washington por sus desplantes autoritarios (remoción de jueces constitucionales y del fiscal general) y la publicación de una lista de políticos corruptos, el presidente salvadoreño ha fortalecido sus relaciones con China y se rehusó a recibir al enviado del Presidente Biden. Luego ingresó en la diplomacia de las vacunas agradeciendo al presidente Xi sus buenos oficios para la adquisición de 500.000 vacunas.

Sus opositores han denunciado un “injerencismo” chino, lo que ha motivado que la embajada China señale que su ayuda carece de consideraciones geopolíticas y que nunca han utilizado la asistencia exterior para interferir en los asuntos internos de otros países.

Un día después de la publicación de la lista por parte del gobierno de EUA, la mayoría bukelista en el Parlamento ratificó precipitadamente un convenio de cooperación firmado en 2019 por el gobierno anterior. Dicho convenio contempla $500 millones en megaproyectos financiados y ejecutados por China como un estadio nacional, una biblioteca nacional, una planta potabilizadora en el Lago de Ilopango, la infraestructura para una ciudad turística, la restauración de un sitio arqueológico y la renovación y ampliación del puerto de La Libertad.

Las exportaciones salvadoreñas aumentaron a $85.5 millones luego del reconocimiento, pero cayeron a $51.9 millones en el 2019, mientras que las importaciones chinas alcanzaron $1723 millones ese año.

En lo cultural destaca la creación del Instituto Confucio en la Universidad de El Salvador.

Conclusión

China ha venido incrementando su presencia en la región y los EUA aumentando sus advertencias a estos países. El escenario ístmico será de competencia y no de confrontación, pero los EUA seguirán practicando la versión decimonónica de la Doctrina Monroe, rechazando inserciones extracontinentales en su zona de influencia.

Abogado y Politólogo. Universidad de Costa Rica. Ciclo Superior de Estudios Políticos, Universidad de Bordeaux. DES en Derecho de la Cooperación Internacional, Instituto de Estudios Políticos Universidad de Bordeaux I. Doctor en Sociología Política, Universidad de París.

