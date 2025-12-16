Logo El Espectador
Mundo
Más Países
El ataque en Australia y el fantasma del Estado Islámico: inspiración, más que reorganización

Lejos de un regreso como organización, el ataque en Sídney refleja la persistencia de ISIS como ideología que sigue radicalizando personas en distintos países.

Hugo Santiago Caro
16 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Dolientes en un monumento improvisado en Bondi Beach, Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia.
Dolientes en un monumento improvisado en Bondi Beach, Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia.
Foto: EFE - ROUNAK AMINI

La tragedia que rodea el atentado ocurrido el domingo en Sídney, Australia, contra una congregación de judíos que celebraba Janucá, en el que murieron 15 civiles y un atacante, ha traído de regreso el fantasma de una de las peores amenazas terroristas del siglo: el Estado Islámico (ISIS o EI). Según confirmaron autoridades locales y medios como The Washington Post, en la escena del crimen —una playa— se vio una bandera de la organización en su momento autoproclamada califato.

Surgido como una mutación de Al Qaeda en Irak tras la...

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
