El avión de Azerbaiyán se estrelló por “interferencias externas”, según reportes

El avión de Azerbaijan Airlines que se estrelló en Kazajistán sufrió “interferencias externas, físicas y técnicas”, afirmó este viernes la aerolínea, citando los resultados preliminares de una investigación que atizan las especulaciones de que la nave fue alcanzada por misiles de defensa rusos.

El avión Embraer 190, con 67 personas a bordo, realizaba el miércoles un vuelo de Bakú, capital de Azerbaiyán, a Grozni, capital de la república de Chechenia, en territorio ruso. El aparato se estrelló cerca de Aktau, un puerto del mar Caspio, en el oeste de Kazajistán, lejos del itinerario previsto, causando la muerte de 38 personas, según las autoridades kazajas.

Azerbaijan Airlines anunció la suspensión de sus vuelos a varias ciudades rusas, debido a que “los resultados preliminares de la investigación sobre el accidente del avión Embraer 190 (...) apuntan a interferencias externas, físicas y técnicas”.

El Kremlin dijo este viernes que no se pronunciaría hasta que finalice la investigación, tras los reportes de que la nave pudo ser alcanzada por misiles de defensa rusos. “Hay una investigación en curso, y hasta que no se conozcan las conclusiones, consideramos que no tenemos derecho a hacer ningún comentario, y no lo haremos”, declaró a la prensa el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov.

No obstante, el director de la agencia rusa de aviación civil Rosaviatsia, Dmitri Yadrov, declaró en Telegram que la situación en el aeropuerto de Grozni el miércoles era “muy difícil” debido a los ataques de “drones militares ucranianos”.

“En ese momento, lanzaron ataques terroristas contra infraestructuras civiles en las ciudades de Grozni y Vladikavkaz”, afirmó con referencia a otra localidad del Cáucaso ruso. El director afirmó que, tras dos intentos “infructuosos” de aterrizar el avión azerbaiyano en Grozni, donde había una “espesa niebla”, el piloto “tomó la decisión de ir al aeropuerto de Aktau”.

Las posibles explicaciones al accidente de avión en Kazajistán

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió una “investigación exhaustiva para establecer la verdad”, y señaló que había “clara evidencia visual” de la responsabilidad de Rusia.

Ninguno de los países concernidos ha confirmado públicamente la hipótesis de que la nave fuera alcanzada por tiros de misil cuando se acercaba al aeropuerto de destino, en Rusia, y que lograra alejarse y se estrellara en Kazajistán.

La empresa brasileña Embraer, fabricante del avión, expresó sus “condolencias a todos los afectados” y afirmó que están “plenamente comprometidos a apoyar a las autoridades competentes”. Su director ejecutivo, Francisco Gomes Neto, declaró: “En respuesta, enviamos inmediatamente a un equipo de especialistas al lugar para prestar asistencia técnica en la investigación”.

El diputado azerbaiyano Rasim Musabekov le comentó a la AFP que “se está llevando a cabo una investigación para determinar si se trató de un tiro de la defensa antiaérea rusa o de otra causa”. Musabekov destacó que “las fotos y los videos muestran el fuselaje del avión con agujeros que normalmente son causados por misiles de defensa antiaérea”.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, afirmó el jueves que hay indicios de que un sistema ruso de defensa antiaérea alcanzó al avión siniestrado. El funcionario agregó que si se confirma eso, quedaría en evidencia lo que Estados Unidos califica como la “temeridad” de Rusia en la ofensiva en Ucrania.

Varios medios, que citaron a fuentes del Gobierno azerbaiyano, reportaron la hipótesis de un derribo. Subjonkul Rajimov, un pasajero que sobrevivió, relató al medio estatal ruso que se produjo una explosión fuera del avión. “Yo no diría que se produjo dentro, porque parte del fuselaje cerca de donde yo estaba sentado salió volando”, afirmó.

