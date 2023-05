El banquero Riad Salameh, convertido en el hombre más odiado de Líbano

El 16 de mayo de 2023, un juez de instrucción francés emitió una orden de arresto internacional contra el jefe del banco central del Líbano, Riad Salameh, dijo una fuente cercana al caso. Foto: AFP - JOSEPH EID

Desde que estalló la crisis en 2019, los libaneses no tienen acceso a sus ahorros. La libra ha seguido desplomándose frente al dólar, lo que ha provocado una explosión del precio de las materias primas y los productos de primera necesidad, con consecuencias dramáticas para la población indefensa. Todas las semanas hay manifestaciones frente al Banco Central del Líbano. Siempre se repite el mismo nombre, coreado con el puño en alto: “¡Salamé, ladrón! Salamé, ladrón!” Riad Salamé cristaliza la indignación de los libaneses que ven en él la encarnación de la “mafia” en el poder.

“Riad Salamé era el intermediario personal de Rafic Hariri, que lo nombró miembro del Banco Central a principios de los años 90, cuando se convirtió en Primer Ministro”, recuerda Sibylle Rizk, periodista y directora de políticas públicas de Kulluna Irada, una ONG que milita por una reforma del sistema político en Líbano. Empezó su carrera como banquero de inversiones en Merill Lynch. “Se le presentaba como un mago”, afirma Karim Bittar, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Saint Joseph de Beirut.

“Se le presentó como un mago de las finanzas”

A pesar de todo, el nuevo gobernador se ganó rápidamente el consenso. “Al principio de su carrera, se lo presentaba como un mago de las finanzas, capaz de mantener la estabilidad monetaria del Líbano”, recuerda Karim Bittar. “Fue él quien tomó la decisión, poco después de asumir el cargo en 1993, de vincular la libra libanesa al dólar. Los libaneses estaban traumatizados por la devaluación de los años 80″, recuerda Sibylle Rizk. “El símbolo del auge económico de la reconstrucción se plasmó en la renovada fortaleza de la libra libanesa, de la que Riad Salamé fue el principal artífice”, subraya. Durante los primeros años de su mandato, esta ambiciosa política dio sus frutos, y fue elogiado mucho más allá de las fronteras del país del cedro.

En 1997, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor por el Presidente francés Jacques Chirac. El embajador francés en Líbano, que le colgó la insignia en el pecho, alabó su acción, que “contribuyó decisivamente a restablecer la confianza internacional en Líbano”. Y la ilusión durará mucho tiempo: una década después, “mientras el pánico financiero se apodera del planeta, los inversores ponen su dinero en un lugar inesperado: Líbano”. Esta es la primera frase de un artículo que el prestigioso New York Times dedicó en 2008 al “refugio de estabilidad y crecimiento que es el sector bancario libanés”. Una situación que el periódico atribuye en gran parte al Banco Central Nacional y a su gobernador: Riad Salamé.

El Banco Mundial llega a hablar de “esquema Ponzi”.

Salvo que esta aparente estabilidad descansa sobre un castillo de arena. “Hubo una entrada masiva de capitales en el país”, explica el economista libanés Albert Dagher. “Los bancos no sabían qué hacer con el dinero. Riad Salamé les dijo ‘dénmelo’ y les prometió altos tipos de interés. Fue un error”. Las reservas del Banco Central crecieron, manteniendo artificialmente la paridad entre el dólar y la libra libanesa, pero sin ninguna relación con la economía real. “Es un esquema clásico que consistía en pagar los exorbitantes tipos de interés prometidos atrayendo a nuevos depositantes y capitales extranjeros, era una huida hacia la seguridad”, afirma Karim Bittar. En un informe publicado el año pasado, el Banco Mundial llegó a calificarlo de “esquema Ponzi”.

“La paridad entre la libra y el dólar fue una apuesta que fracasó rápidamente”, afirma hoy Sibylle Rizk. “En lugar de corregir la situación, Riad Salamé se mantuvo obstinadamente en sus trece por razones políticas y, dos décadas después, el resultado fue uno de los colapsos financieros más graves de la era moderna”. “Riad Salamé no era economista de formación, por lo que el contexto internacional, los flujos financieros internacionales, la liberalización de los movimientos de capital: no eran debates que él pudiera dirigir”, afirma Albert Dagher. Y, sin embargo, Riad Salamé, de 72 años, fue reelegido cuatro veces al frente del Banco Central de Líbano, institución que dirige desde hace casi 30 años. ¿Cómo podemos entender que no hubiera antes señales de alarma? “Hubo un informe del FMI unos años antes de la crisis que advertía sobre la política monetaria, pero fue redactado a petición del gobierno libanés y del Banco Central”, afirma Sibylle Rizk. “Dicho esto, la forma en que maquilló las cuentas no tiene precedentes”.

El gran financista de la mafia político-financiera libanesa

Riad Salamé también ha sabido fomentar esta ceguera consentida poniéndose al servicio de la élite libanesa, con todos los partidos incluidos. “Era en cierto modo el gran hombre del dinero de la mafia político-financiera libanesa”, afirma el politólogo Karim Bittar. Así, las grandes fortunas del país se han beneficiado de tipos de interés atractivos, muy alejados de los ofrecidos a la población. Desde la crisis, Riad Salamé se defiende y señala con el dedo la falta de reformas llevadas a cabo por el gobierno, la utilización de las reservas de dólares del Banco Central para financiar importaciones y el complejo sistema clientelar que caracteriza a la sociedad libanesa. “Soy un chivo expiatorio”, repite una y otra vez, afirmando ser víctima de los juegos de poder en Beirut.

“Decir que actuó solo sería exonerar de responsabilidad a la clase política e intelectual de la administración pública. No hubo nadie que advirtiera del desastre que se avecinaba”, reconoce el economista Albert Dagher, autor de Comment une élite prédatrice a détruit le Liban (Le Bord de l’Eau, 2022). “Por supuesto, sólo fue un ejecutor, pero un ejecutor escrupuloso”, dice Karim Bittar. Prestó un servicio a todos los partidos libaneses, incluido Hezbolá. Y esto continuó después de la crisis: mientras los libaneses hacían cola durante horas ante los bancos sin poder acceder a sus ahorros para pagar el alquiler o hacer la compra, la élite sacaba en masa sus capitales del país para invertirlos en instituciones del extranjero.

2021: Los aduaneros franceses descubren 90.000 euros no declarados en su maleta

Y Riad Salamé es fuertemente sospechoso de haber participado en esta fuga de capitales. En 2021, el diario libanés Al Akhbar, próximo al régimen sirio, informó, con documentos que apoyaban estas afirmaciones, que Riad Salamé fue detenido por agentes de aduanas en el aeropuerto parisino de Bourget cuando llevaba 90.000 euros sin declarar en una maleta, cuyo origen no pudo justificar. 90.000 euros, un detalle comparado con los “cientos de millones de dólares que se sospecha que ha malversado según varias investigaciones internacionales”, subraya Karim Bittar.

Al mismo tiempo, el nombre de Riad Salamé salió a relucir en los Pandora Papers, una vasta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela el uso por parte de las élites mundiales de sociedades pantalla situadas en paraísos fiscales. El hombre que lleva tres décadas en cargos públicos se defiende y asegura que simplemente hizo crecer la fortuna que adquirió cuando era banquero de inversiones. En Líbano y en el extranjero, las investigaciones se centran en el entorno de Riad Salamé: su hermano Raja, sospechoso de haber servido como candidato a gobernador del Banco Central, así como su ex amante, Anna Kosavoka, de nacionalidad ucraniana. En junio de 2022, fue inculpada en París por “asociación ilícita” y “blanqueo de capitales”, según reveló en diciembre el diario digital Médiapart.

“El vínculo entre estos casos y la crisis financiera que atraviesa Líbano es la impunidad y omnipotencia del gobernador”, afirma Sibylle Rizk. “Actuó sin ningún control democrático, nadie le pidió cuentas”. La red judicial se estrecha en torno a Riad Salamé, tanto en Líbano como en el extranjero, pero él no piensa dimitir. El jueves 18 de mayo declaró que sólo dimitiría si se tomaba una decisión judicial contra él. Sigue en el cargo.

Entretanto, Líbano ha recibido una notificación roja de Interpol, basada en una orden de arresto internacional emitida por la justicia francesa, contra Riad Salame.

