El cambio de poder en Siria sacude el sistema que retenía a prisioneros del ISIS

Las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos supervisaban decenas de instalaciones con miles de detenidos y sus familiares. Su salida desestabilizó toda la estructura.

Carlotta Gall, Hussam Hammoud y Nanna Heitmann | The New York Times
19 de febrero de 2026 - 11:02 p. m.
Manifestantes prokurdos sostienen una bandera del Kurdistán mientras intentan caminar hacia la ciudad de Qamishli, en el noreste de Siria, controlada por los kurdos.
Foto: EFE - METIN YOKSU

Los enterizos naranjas yacían esparcidos por el suelo. Abandonados a lo largo del camino que siguieron los prisioneros durante su fuga, eran el único rastro que quedaba de ellos. Las dependencias de los guardias estaban abandonadas y las puertas de la prisión se balanceaban con el viento.

La fuga que ocurrió en enero, a las afueras de la ciudad de Shadaddi, en el noreste de Siria, fue un claro ejemplo del repentino cambio de poder que ha trastornado un sistema de dos decenas de prisiones de alta seguridad en las que se encuentran recluidos...

