El dilema sobre Afganistán: entre sanciones y la necesidad de ayuda humanitaria

La ONU detiene su trabajo en Afganistán tras nuevas restricciones talibanas contra mujeres trabajadoras.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
06 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Concentración de apoyo a las mujeres y niñas afganas y para denunciar el apartheid por razón de sexo que sufren por parte del régimen talibán.
Concentración de apoyo a las mujeres y niñas afganas y para denunciar el apartheid por razón de sexo que sufren por parte del régimen talibán.
Foto: EFE - Alejandro Garcia

Afganistán pide ayuda a gritos. Entre terremotos y un régimen autoritario asfixiante, la situación humanitaria en el país de Medio Oriente parece empeorar cada día más, siendo las mujeres las principales afectadas.

Desde que los talibanes recuperaron el poder en la región en 2021, las Naciones Unidas (ONU) y otros mecanismos internacionales no los reconocen como un gobierno legítimo, por lo tanto, han impuesto una serie de sanciones por el incumplimiento de los derechos humanos de su población.

Tan solo el martes de esta semana, la ONU anunció...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
