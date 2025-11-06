El dilema sobre Afganistán: entre sanciones y la necesidad de ayuda humanitaria

Concentración de apoyo a las mujeres y niñas afganas y para denunciar el apartheid por razón de sexo que sufren por parte del régimen talibán. Foto: EFE - Alejandro Garcia

Afganistán pide ayuda a gritos. Entre terremotos y un régimen autoritario asfixiante, la situación humanitaria en el país de Medio Oriente parece empeorar cada día más, siendo las mujeres las principales afectadas.

Desde que los talibanes recuperaron el poder en la región en 2021, las Naciones Unidas (ONU) y otros mecanismos internacionales no los reconocen como un gobierno legítimo, por lo tanto, han impuesto una serie de sanciones por el incumplimiento de los derechos humanos de su población.

Tan solo el martes de esta semana, la ONU anunció...