El Ejército de Rusia recluta ciudadanos de India para pelear en la guerra

Un hombre indio pasa junto a un cuadro pintado por un artista de la Escuela de Arte Gurukul para conmemorar el primer aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en Bombay, India, el 23 de febrero de 2023. Foto: EFE - DIVYAKANT SOLANKI

Un agricultor, un trabajador de una empresa de comidas y un licenciado desempleado son algunos de los perfiles de los ciudadanos indios contratados por Moscú, con la ayuda de una red de reclutamiento para el ejército ruso que combate en Ucrania.

Más de dos años después del inicio de la invasión rusa contra la antigua república soviética vecina, decenas de miles de soldados rusos han muerto en Ucrania y Moscú busca más combatientes en todo el mundo, a veces con la asistencia de intermediarios.

Un traductor indio que trabaja en un centro de reclutamiento militar en Moscú relató a periodistas de la AFP en Nueva Delhi que su oficina forma parte de una red con sedes en toda Rusia.

“Cada ciudad importante tiene un centro de reclutamiento para extranjeros”, afirmó el hombre, que pidió permanecer en el anonimato.

Algunos ciudadanos indios relataron a la AFP que les prometieron funciones que no implicaran entrar en combate, pero que fueron entrenados para usar fusiles Kalashnikov antes de ser enviados a Ucrania.

Un contrato redactado en ruso del Ministerio de Defensa de Moscú al que tuvo acceso la AFP se refiere a un “servicio militar en las fuerzas armadas de la Federación Rusa”, con el requisito de “participar en hostilidades” y “servir al pueblo ruso sin límites”.

India es un aliado de larga data de Rusia que no ha condenado explícitamente la invasión de Ucrania.

La AFP entrevistó a cinco ciudadanos indios reclutados para las fuerzas rusas y todos relataron que se enteraron por las redes sociales sobre empleos como “asistentes del ejército” por un salario de cerca de 1.200 dólares al mes.

Ninguno tenía experiencia militar.

“Tengo miedo”

Los videos sobre los puestos de trabajo fueron publicados Faisal Khan, un reclutador que vive en Dubái y que tiene cuentas en YouTube, Instagram, TikTok y Baba Vlogs.

En una publicación Khan camina por una calle de San Petersburgo en Rusia y habla de un puesto de trabajo como asistente del ejército con un sueldo de 3.600 dólares.

“No tienes que combatir”, afirma en un video grabado con su teléfono.

En poco tiempo recibió una avalancha de solicitudes desde India, donde la economía registra crecimiento, pero el desempleo está en un máximo histórico.

Khan señaló que estuvo involucrado en el traslado de 16 ciudadanos indios a Rusia entre noviembre y diciembre.

“Yo me dedico a las redes sociales y ayudo a la gente a encontrar trabajo”, afirmó Khan a la AFP. “Un amigo de Rusia me contactó y me dijo que el ejército necesitaba asistentes y pensé que era una buena oportunidad e hice un video”.

En una conversación posterior, Khan aseguró que se quedó “desconcertado” cuando escuchó que a los reclutas se les entregaron armas y hubo reportes de “cuerpos repatriados y de heridos”.

“Decidimos poner fin al proceso de reclutamiento”, afirmó.

Pero el video que muestra a Khan en las calles de San Petersburgo titulado “Empleos en el ejército ruso” sigue en línea.

Uno de los reclutados por la campaña de Khan es un titulado de la universidad originario de Uttar Pradesh, en el norte de India. El hombre contó a la AFP que combatió en la región de Donetsk, una zona del este de Ucrania ocupada por Rusia.

“Me hirieron en combate y me llevaron al hospital desde donde logré escapar”, relató desde Moscú mientras esperaba ser repatriado.

Otro ciudadano indio alistado fue enviado a Jersón, en el sur de Ucrania, junto a un conciudadano que era agricultor y nueve cubanos, y afirmó que estaban a la espera de ser desplegados en el frente.

“Me pueden llamar a combatir en cualquier momento”, dijo el joven de 27 años originario de Gulbarg, en el estado de Karnataka, que antes trabajó en una empresa que prepara comida para líneas aéreas.

“Tengo miedo y lo único que quiero es irme a mi casa”, lamentó.

Varios de los reclutas que hablaron con la AFP enviaron a sus familias fotografías en uniforme militar y las imágenes fueron analizadas y su geolocalización corresponde a un centro militar cerca de Moscú.

Ni Rusia ni Ucrania han divulgado cuántos extranjeros combaten en sus ejércitos ni cuántos están retenidos como prisioneros de guerra.

“Una vida mejor”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India confirmó que hay ciudadanos de este país que firmaron contratos para trabajar como “apoyo” en el ejército ruso, sin especificar si son posiciones de combate.

Varias familias de ciudadanos indios reclutados afirman que fueron engañados y responsabilizan a las autoridades del país no de hacer lo suficiente.

Mohammed Imran, un comerciante de Hyderabad, no tiene noticias de su hermano menor de 30 años desde hace casi dos meses cuando llamó desde la ciudad del sur de Rusia de Rostov del Don, cerca de la frontera con Ucrania, para decir que había sido llevado a la línea del frente.

“Uno de los chicos que estaba con él logró escapar y nos contó que mi hermano fue herido a bala”, relató Imran a la AFP.

“Se fue para poder darle una vida mejor a su familia y ahora ni siquiera sabemos si está vivo”, se lamentó.

