“El ejército israelí inició una masacre”, denuncian palestinos desde Cisjordania

Personas desplazadas del campo de refugiados de Nur Shams observan cómo las excavadoras del ejército israelí demuelen edificios durante una operación militar israelí en el campo de refugiados de Nur Shams, cerca de la ciudad cisjordana de Tulkarem. Foto: EFE - ALAA BADARNEH

Por segunda vez esta semana, el pueblo de Kafr Malik llora a sus muertos. Jafar Hamayel estaba allí cuando el ejército israelí mató a tres palestinos. “Los colonos vinieron y se aprovecharon de nuestro luto, pues ya estábamos llorando a un mártir”, dice.

“Disparar para matar”

Mientras el pueblo se reunía para el funeral de Amar Hamayel, de 13 años, israelíes interrumpieron la ceremonia prendiendo fuego a coches y casas. El ejército afirma que abrió fuego en respuesta a disparos de los aldeanos.

“No había disparos por nuestra parte, y dispararon a tres personas justo a mi lado. Empezaron a disparar para matar, apuntando a la cabeza o al cuello”, describe Qaher Al Naji. Tiene los ojos enrojecidos por el dolor y le tiembla la voz. Uno de sus hijos resultó herido y otro, Mohamad, de 20 años, murió por las balas del ejército.

“Nos tratan a todos como enemigos”

Contempla el cuerpo de su hijo envuelto en una bandera palestina. “Nos sorprendió ver al ejército ayudando a los colonos”, añade. «Quienes hirieron y mataron a los jóvenes no fueron los colonos, los habitantes lograban controlarlos... Y el ejército inició una masacre”, denuncia.

Los videos muestran a soldados israelíes disparando contra palestinos desarmados. El fuerte apoyo del ejército de ocupación a los colonos los lleva a la violencia indiscriminada, según este joven, amigo de una víctima: “Nos tratan a todos como enemigos, ya sea un niño, una anciana, un anciano o un bebé. Piensan que un bebé se convertirá en una amenaza para ellos más adelante, así que deciden matarlo ahora”, afirma.

“Nadie está ahí para defendernos, ni la Autoridad Palestina, ni los países árabes, ni el resto del mundo”, concluye uno de los habitantes.

