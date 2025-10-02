Logo El Espectador
El éxodo en Gaza desborda la ayuda humanitaria

Civiles huyen de Ciudad de Gaza hacia zonas “humanitarias”, pero enfrentan hacinamiento, falta de comida y agua, y hospitales colapsados.

Liam Stack y Saher Alghorra | The New York Times
02 de octubre de 2025 - 05:56 p. m.
Desplazados internos en Gaza cubiertos por el polvo tras los bombardeos de Israel.
Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Cuando comenzó el asalto a gran escala de Israel en Ciudad de Gaza el mes pasado, Khitam Ayyad huyó de su casa descalza y sin sus pertenencias, y se dirigió a una zona del sur de Gaza que el ejército israelí había designado “zona humanitaria”.

El ejército dijo que se proporcionarían tiendas, alimentos y atención médica a las personas que hubiesen huido de los combates en el norte.

Pero cuando Ayyad llegó a la ciudad meridional de Jan Yunis, una de las zonas humanitarias, dijo que la encontró abarrotada de gente desesperada a quien se ofrecía...

Por Liam Stack y Saher Alghorra | The New York Times

Lina Marcela Ruiz Rojas(pbkey)Hace 18 minutos
Sin comentarios ante semejante horror.
