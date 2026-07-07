El gobierno de Trump reimpone las sanciones sobre el petróleo iraní tras un ataque en Ormuz

Imagen de referencia: fotografía aérea que muestra embarcaciones frente a la península de Musandam, en el norte de Omán y cerca del estrecho de Ormuz. Foto: AFP - Agencia AFP

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El gobierno de Donald Trump levantó una licencia que permitía la venta de petróleo iraní. La decisión se dio en respuesta a una serie de ataques contra buques cerca del estrecho de Ormuz. El Departamento del Tesoro indicó que el 17 de julio se cumple el plazo para las transacciones petroleras que habían sido autorizadas bajo dicho permiso.

Este es el más reciente desafío que enfrenta el débil cese al fuego entre Washington y Teherán, sobre todo porque elimina una de las principales concesiones alcanzadas entre las partes en disputa alrededor de la apertura de ese paso marítimo estratégico.

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La medida estadounidense llegó después de que tres petroleros informaran que fueron alcanzados por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones en los últimos días, según un informe de la agencia UKMTO, afiliada a la marina británica, citado por Reuters. Teherán no emitió ningún comentario inmediato ni se atribuyó la responsabilidad.

Un funcionario norteamericano dijo al respecto: “Irán solo obtendrá beneficios si se comporta correctamente. Las acciones de Irán en el estrecho son totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”.

El Departamento del Tesoro estadounidense acordó levantar las sanciones a la venta de petróleo iraní durante 60 días como parte del acuerdo de alto al fuego, que el secretario Scott Bessent calificó en su momento como una muestra de confianza en las “conversaciones productivas” entre ambos países.

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La exención anunciada en junio le había permitido a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

De momento, no se sabe qué se necesitará hacer para levantar de nuevo las sanciones sobre el petróleo iraní. Un comunicado publicado el martes solo señaló que el alivio temporal de las restricciones había sido “revocado y reemplazado en su totalidad”.

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