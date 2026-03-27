El idiota y el genocida: Trump, Netanyahu y la guerra que Washington terminó librando

Desde siempre ha habido guerras que nacen de conflictos inevitables entre potencias. Pero esta guerra pertenece a otra especie: nace de la alianza entre un narcisista sin escrúpulos y un psicópata genocida. Como en los cuentos infantiles, el primero es un ogro torpe y vanidoso, un depredador vulgar tan voraz por el dinero como insaciable en su necesidad de elogio. El segundo es el personaje cínico, astuto y taimado que aprende a explotar al gigante tonto. La fórmula es simple y siniestra: la vanidad del idiota al servicio de un criminal sanguinario.

El conflicto, como explica Daniel Levy —exnegociador israelí y actual presidente...