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El idiota y el genocida: Trump, Netanyahu y la guerra que Washington terminó librando

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Klaus Ziegler
Klaus Ziegler
27 de marzo de 2026 - 11:08 p. m.

Desde siempre ha habido guerras que nacen de conflictos inevitables entre potencias. Pero esta guerra pertenece a otra especie: nace de la alianza entre un narcisista sin escrúpulos y un psicópata genocida. Como en los cuentos infantiles, el primero es un ogro torpe y vanidoso, un depredador vulgar tan voraz por el dinero como insaciable en su necesidad de elogio. El segundo es el personaje cínico, astuto y taimado que aprende a explotar al gigante tonto. La fórmula es simple y siniestra: la vanidad del idiota al servicio de un criminal sanguinario.

El conflicto, como explica Daniel Levy —exnegociador israelí y actual presidente...

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Germán Betancourt(23406)Hace 22 minutos
Excelente análisis. Nos estanos moviendo en un mar de tolerancias Hipócritas; mientras nuestros hermanos mueren arrasados por el bárbaro sionismo
Claudia Luque(54807)Hace 30 minutos
Gracias por este escrito, muy bueno.
conrado urrego(xybxp)Hace 47 minutos
Mejor explicado jamás.Gracias.
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