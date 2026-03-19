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19 de marzo de 2026 - 09:33 p. m.

El impacto de la guerra en los trabajadores migrantes en Dubái

Los trabajadores migrantes que residen en los Emiratos Árabes Unidos han quedado atrapados en el fuego cruzado mientras Irán continúa lanzando ataques contra los Estados del Golfo. Los trabajadores extranjeros constituyen la columna vertebral de la economía de los países de la región. Hasta ahora, casi todas las víctimas mortales de los ataques iraníes han sido migrantes.

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