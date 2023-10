El imposible de evacuar Gaza: ¿por qué se prevé una “tragedia humanitaria”?

Niños evacuando el norte de Gaza tras la orden de Israel. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

El jueves por la noche Israel pidió lo imposible: evacuar en menos de 24 horas el norte de la Franja de Gaza, en la que habitan (o solían habitar) más de un millón de personas; es decir, casi la mitad de la población del enclave palestino. La razón: que la población resguarde su “propia seguridad y protección”, según Israel. Mientras tanto, el país liderado por Benjamín Netanyahu movilizaba tanques, probablemente para una temida incursión terrestre como respuesta al ataque sorpresa lanzado por Hamás hace una semana, que desató una guerra que hasta el momento deja más de 1.300 personas muertas, principalmente civiles, del lado israelí y unos 150 rehenes en poder del grupo palestino.

En Gaza —una zona de menos de 400 kilómetros cuadrados sometida al corte de agua, alimento y energía ordenado por Israel—, el número de muertos por los bombardeos en retaliación se acercaba a los 2.000 al cierre de esta edición (incluyendo a más de 600 niños).

El pedido, que plantea la única opción de moverse hacia el sur, no tardó en provocar una cascada de reacciones, empezando por las Naciones Unidas. “Los civiles palestinos, incluidos mujeres y niños, están aterrorizados, heridos y traumatizados. Esto provocará una tragedia humanitaria que puede y debe evitarse”, dijo la ONU en Palestina. La experta en poblaciones desplazadas de esa organización se manifestó “horrorizada” por la orden de Israel, que implica desplazamiento forzado, lo que constituye, según ella, un crimen contra la humanidad. “Estamos horrorizados por la idea de que un millón de palestinos se sumen a las 423.000 personas que ya fueron expulsadas de sus casas por la violencia de la semana pasada”, declaró en un comunicado Paula Gaviria Betancur, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos.

“Es inconcebible que más de la mitad de la población de Gaza pueda cruzar una zona de guerra activa sin consecuencias humanitarias devastadoras, más aún cuando se les priva de bienes y servicios esenciales”, añadió la experta colombiana, citada por la AFP.

En un sentido similar se manifestó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que, aunque se solidarizó por la barbarie cometida por Hamás en Israel, manifestó que eso no puede justificar la destrucción “sin limites” de Gaza. “Cuando las potencias militares ordenan a los habitantes que abandonen sus hogares, deben adoptar todas las medidas posibles para que la población tenga acceso a los bienes básicos, como la comida y el agua, y para que los miembros de una misma familia no sean separados”, dijo el Comité. “Gaza es una zona cerrada, de tamaño y recursos limitados. Sus habitantes no tienen ningún lugar seguro adonde ir y muchos de ellos, en particular los que tienen discapacidades, los que son mayores y los que están enfermos, no podrán irse de sus hogares. Para los habitantes de Gaza, hoy es imposible saber qué zonas serán atacadas”, agregó.

Según la información militar que circula en grupos informativos, ni siquiera los hospitales estarán a salvo, pues se considera que Hamás utiliza infraestructura civil y a los civiles mismos como escudos.

“En este momento hay un éxodo de miles de personas. Estás hablando de que la mitad de la Franja de Gaza se mudará a Khan Younis (sur)”, dijo a CNN, desde ese lugar, Nardeen Fares, una mujer embarazada de nueve meses que huyó el lunes de Gaza.

Otras, como la colombo-jordana Raya El Sagga de Amra, tras la orden de Israel, escapó con su madre, de 90 años, quien necesita una bala de oxígeno todo el tiempo, como le contó a Noticias Caracol. Según ella, están vivas “solo por milagro de Dios”, pues en medio de la situación “un cohete pasó por encima, destruyó la casa y por poco nos morimos. No sé cómo nos salvamos”.

En carros, a pie y hasta en burro, miles de palestinos atendieron la orden de evacuar, aunque, según la AFP, los habitantes de Gaza no estaban acudiendo al paso de Rafah, fronterizo con Egipto, que está cerrado tras los bombarderos israelíes. “Aunque hay voces que piden a Egipto que acoja a los refugiados”, reportó la agencia.

Al cierre de esta edición, el tiempo se agotaba para cumplir la exigencia de Israel. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, no agotó los llamados y dijo que “incluso las guerras tienen reglas. La situación en Gaza cayó a un peligroso nivel”. En el enclave palestino, “el sistema de salud está al borde del desastre, las morgues están desbordadas y hay una crisis del agua”, afirmó. “Necesitamos acceso humanitario inmediato a Gaza, para poder llevar combustible, alimentos y agua a todos los que lo necesiten”.

