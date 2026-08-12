El lío diplomático que De la Espriella abrió por los Altos del Golán en medio del terremoto

Abelardo de la Espriella ha tenido como prioridad restablecer las relaciones entre Israel y Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Pasaron solo tres días desde que Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia, en medio también del devastador temblor, para conocer una decisión que rompió no solo con la tradicional posición del país en el escenario global, sino también con el respeto al derecho internacional. El reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio bajo ocupación israelí que Siria reclama como propio, antes solo lo había hecho Estados Unidos. Colombia se acaba de sumar, y con ello terminó con un consenso mundial y...