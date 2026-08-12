Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El lío diplomático que De la Espriella abrió por los Altos del Golán en medio del terremoto

El país está en duelo por la tragedia ocasionada por el sismo y, a la par, el nuevo Gobierno tomó una decisión en materia de política exterior que pone a Colombia en una posición más vulnerable ante el resto del mundo: reconocer la soberanía israelí en los Altos del Golán. Estas son las implicaciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
12 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Abelardo de la Espriella ha tenido como prioridad restablecer las relaciones entre Israel y Colombia.
Abelardo de la Espriella ha tenido como prioridad restablecer las relaciones entre Israel y Colombia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Pasaron solo tres días desde que Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia, en medio también del devastador temblor, para conocer una decisión que rompió no solo con la tradicional posición del país en el escenario global, sino también con el respeto al derecho internacional. El reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio bajo ocupación israelí que Siria reclama como propio, antes solo lo había hecho Estados Unidos. Colombia se acaba de sumar, y con ello terminó con un consenso mundial y...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Colombia

Terremoto en Colombia

Abelardo de la Espriella

Israel

Benjamin Netanyahu

PremiumEE

Altos del Golán

Nicaragua

Estados Unidos

Donald Trump

 

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 24 minutos
Es un tonto fascista con un canciller sionista
Felipe(dw15k)Hace 53 minutos
La mitad del país rechaza esta pésima iniciativa que perjudica al país por muchos motivos entre ellos el costo ético de respaldar un genocidio. Ahora, cuánta gente que le dió el voto a Adle la respalda y cuáles partidos en el congreso? En este último el silencio de los días venideros será elocuente.
Japz(39664)Hace 1 hora
Desde el día de su posesión ADLE y el rabino judío israelí enviaron el mensaje de que Colombia acaba de perder totalmente su soberanía. El apoyo a un gobierno genocida como el de Israel es un hecho inaceptable. Los que votaron por ADLE parece que no entienden de soberanía, dignidad y legitimidad. O es que están Firmes, pero con las patrias de Israel y EE.UU.
UnaVezMás (22193)Hace 1 hora
Ah bestia!
Chejov(91448)Hace 1 hora
¿Colombia "corre el riesgo de convertirse en un país paria"? No lo duden. Para allá vamos con este personaje ignorante que cada día le meten más dedos a la boca. No saben en qué lío nos están metiendo con el resto del mundo, solo por congraciarse con Trump. Y cuando en pocos meses su amo Trump empiece a perder poder en EU por efecto de las elecciones, lo veremos pagando escondederos y dejando al país deshonrado, avergonzado con el mundo. Parias, para allá vamos.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.