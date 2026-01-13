Logo El Espectador
El mundo en 2026: calendario de eventos para agendarse

¿Cuánto sabe de lo que viene en 2026? Resuelva este crucigrama con elecciones, ciencia y otros eventos que marcarán el año.

Redacción Mundo
13 de enero de 2026 - 06:11 p. m.
Fechas clave, aniversarios y eventos globales que ayudan a entender el año que viene, en formato de crucigrama.
2026 viene cargado de fechas que ya están marcadas en rojo en muchos calendarios: aniversarios redondos, estrenos esperados, elecciones clave y eventos que dicen mucho del mundo que viene.

Este crucigrama es una forma de recorrer ese año sin orden cronológico, saltando de la política a la cultura pop y de la historia a la ciencia. Cada respuesta abre una pequeña historia detrás de una fecha.

