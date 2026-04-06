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El mundo, en vilo ante el ultimátum de Trump de que “Irán puede ser eliminado en una noche”

El tono del presidente estadounidense sube conforme se va acercando el límite del plazo que puso para la reapertura del estrecho de Ormuz. Con Oriente Medio bajo asedio, hay voces que creen que el despliegue de tropas terrestres es inevitable.

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Redacción Mundo
06 de abril de 2026 - 11:00 p. m.
Trump usó la celebración de la Pascua en la Casa Blanca para hablar de Irán.
Trump usó la celebración de la Pascua en la Casa Blanca para hablar de Irán.
Foto: AFP - SAUL LOEB

En pocas horas vence el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes en la noche. De lo contrario, amenazó con atacar la infraestructura civil iraní, algo que podría acarrear crímenes de guerra. Entretanto, desde la Casa Blanca, el mandatario republicano reiteró que los bombardeos seguirán porque “no quieren rendirse. Si no lo hacen, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas, no tendrán nada”. Israel, además, emprendió una ofensiva contra una planta...

Por Redacción Mundo

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conrado urrego(xybxp)Hace 31 minutos
Palabras de un loco de remate y le creen.
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