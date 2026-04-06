El mundo, en vilo ante el ultimátum de Trump de que “Irán puede ser eliminado en una noche”

Trump usó la celebración de la Pascua en la Casa Blanca para hablar de Irán. Foto: AFP - SAUL LOEB

En pocas horas vence el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes en la noche. De lo contrario, amenazó con atacar la infraestructura civil iraní, algo que podría acarrear crímenes de guerra. Entretanto, desde la Casa Blanca, el mandatario republicano reiteró que los bombardeos seguirán porque “no quieren rendirse. Si no lo hacen, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas, no tendrán nada”. Israel, además, emprendió una ofensiva contra una planta...