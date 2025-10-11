Logo El Espectador
El negocio de la paz de Trump en Gaza: cuando el lucro se mezcla con la diplomacia

El presidente de Estados Unidos puso al frente del pacto para el enclave palestino a unos hombres que antes que políticos son empresarios. Sus negocios con países árabes siembran dudas sobre el propósito y el futuro del cese al fuego en la Franja de Gaza.

María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
11 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Miles de palestinos desplazados regresaron el viernes a la destruida ciudad de Gaza tras el alto al fuego y el primer repliegue de las tropas israelíes.
Miles de palestinos desplazados regresaron el viernes a la destruida ciudad de Gaza tras el alto al fuego y el primer repliegue de las tropas israelíes.
Foto: EFE - Ahmad Awad

Las negociaciones indirectas que llevaron a la entrada en vigor de un cese al fuego entre Hamás e Israel en Gaza se celebraron en Egipto, pero se gestaron desde uno de los rincones más ricos de Estados Unidos y, sobre todo, lejos de Washington: las mansiones de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y de Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, en una zona exclusiva de Florida. El republicano no recurrió a diplomáticos experimentados, sino a empresarios multimillonarios y conectados con el mundo árabe y con su visión...

Bueno Bueno(20426)Hace 9 minutos
Totalmente cierto, las guerras son negocios, primero las armas, luego la reconstrucción y la apropiación de la riqueza. Para eso tienen una flota en el Caribe, fomentan la "lucha contra el narcotráfico", la guerra de Ucrania está lucrando empresas armamentistas de EU y de Europa. El pelele del Zelensky está ahí para eso.
