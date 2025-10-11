El negocio de la paz de Trump en Gaza: cuando el lucro se mezcla con la diplomacia

Miles de palestinos desplazados regresaron el viernes a la destruida ciudad de Gaza tras el alto al fuego y el primer repliegue de las tropas israelíes. Foto: EFE - Ahmad Awad

Las negociaciones indirectas que llevaron a la entrada en vigor de un cese al fuego entre Hamás e Israel en Gaza se celebraron en Egipto, pero se gestaron desde uno de los rincones más ricos de Estados Unidos y, sobre todo, lejos de Washington: las mansiones de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y de Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, en una zona exclusiva de Florida. El republicano no recurrió a diplomáticos experimentados, sino a empresarios multimillonarios y conectados con el mundo árabe y con su visión...